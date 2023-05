Ausbildung bei der Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG – ready for takeoff?

Arbeiten unter Freunden - Ausbildung in der Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG © Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG

Die Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG sucht motivierte Auszubildende (w/m/d) für 2023. Lassen Sie sich jetzt zur/zum Bankkauffrau/Bankkaufmann ausbilden.

Sie wünschen sich einen sicheren Job mit attraktivem Gehalt und netten Kollegen, mit Raum für freie Entfaltung und eigene Ideen, mit geregeltem Alltag und einer ausgewogenen Work-Life-Balance? Und das alles am besten schon während der Ausbildung? Dann ist die Raiffeisenbank (Raiba) Westkreis Fürstenfeldbruck eG vielleicht genau der richtige Ausbildungsbetrieb für Sie.

Ausbildung in einer zukunftsorientierten und modernen Genossenschaftsbank © Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG



Die Raiba ist keine anonyme Großbank mit Sitz in einer weit entfernten Großstadt. Sie ist die Bank vor Ort. Der persönliche Kontakt zwischen Mitarbeitenden und Kunden wird bei der Raiba großgeschrieben. Man kennt sich nicht nur aus der Bank, sondern wohnt vielleicht auch im selben Ort oder ist im selben Verein. So entsteht eine Vertrauensbasis, die kein Online-Banking der Welt schaffen kann. Und obwohl die Raiba ihren Kunden natürlich sämtliche digitalen Banking-Tools zur Verfügung stellt, werden auch diejenigen nicht zurückgelassen, die mit dem rasanten Fortschritt nicht mehr mitkommen. Ältere Menschen können auf persönliche Unterstützung zählen.

Auszubildende und junge Bankberater bringen sich in Bankprojekte ein. © Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG

Die Raiffeisenbank: Ein starker Partner für regionale Wirtschaft und gesellschaftliches Engagement

Die Raiba trägt nicht nur dazu bei, dass die regionale Wirtschaft floriert - auch das gesellschaftliche Leben wäre ärmer ohne die Genossenschaftsbank. Als Sponsor fördert sie Vereine und Veranstaltungen - von der Burschenparty bis zum Faschingsumzug. Sie unterstützt soziale Zwecke und engagiert sich in den Bereichen Klima- und Umweltschutz. Da werden Baum-Entdecker-Sets an Kitas gespendet oder die Carsharing-Projekte in Geltendorf und Türkenfeld mit Finanzspritzen unterstützt. Schon die Azubis dürfen bei der Raiba gemeinnützige Projekte anstoßen und umsetzen.

Mobiles Arbeiten und moderne Arbeitsplatzgestaltung tragen zu einem kommunikativen und gesunden Arbeitsumfeld bei. © Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG

Raiffeisenbank: Leidenschaftliche Mitarbeiter und ein ausgezeichnetes Betriebsklima

Die Mitarbeitenden zeigen Leidenschaft für die Bank und ihren Job. Aber wirklich Spaß macht Arbeit nur, wenn das Betriebsklima stimmt - und das ist bei der Raiba definitiv der Fall. Es gilt das Motto „make coffee not war“ - das sagt eigentlich schon alles. Die Kaffeemaschine liefert Leckeres von heißer Schokolade bis Cappuccino, es gibt Bio-Obst und Wasser für alle. Gesundheitsförderung geschieht auch durch den Abbau von Belastung und den Aufbau von Ressourcen. Rahmenbedingungen und technische Mittel werden an die Mitarbeitenden angepasst, nicht umgekehrt.

Generationendialog und Persönlichkeitsentwicklung: Ein Erfolgsrezept bei der Raiffeisenbank

Generationendialog wird großgeschrieben - jüngere und ältere Beschäftigte ergänzen sich bei Projekten. Neben Leistung wird auch die Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. In der genossenschaftlichen Weiterbildungseinrichtung, der GenoAkademie, lernt man nicht nur Fachliches dazu, sondern kann auch persönliche Fähigkeiten wie Stressresilienz schulen.

Die Gemeinschaft zählt, ein offenes Miteinander fördert Kreativität. © Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG



Dass man gemeinsam über alle Abteilungen und Levels hinweg zur Afterworkparty beim Hartl in Türkenfeld oder zum Wochenmarkt in Moorenweis geht, sich bei Veranstaltungen trifft und auf Betriebsausflüge fährt, macht aus Kollegen die Raiba-Familie. Neuzugänge werden mit offenen Armen aufgenommen, auch die Azubis sind sofort Teil der großen Gemeinschaft.

Raiffeisenbank: Betriebliches Gesundheitsmanagement und Familienfreundlichkeit im Fokus

Aktuell arbeitet die Raiba an betrieblichem Gesundheitsmanagement und einem Familienfreundlichkeitskonzept. Arbeit und Kinder sollen leichter unter einen Hut zu bringen sein und Gendergaps aufgelöst werden. Es gilt: gleiches Geld für gleiche Arbeit.

Und was erwartet die Raiba von ihren künftigen Azubis? Vor allem eines: Motivation. Sie ist entscheidender als der Schulabschluss. Denn Einsteiger werden in der Praxis mit dem nötigen Wissen ausgestattet.

Thomas Nauder macht seine Ausbildung bei der Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG © Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG

Warum ich bei der Raiba bin? Weil mir das Lernen über die Anlage und Verwaltung von Finanzen interessant und nützlich erscheint, nicht nur im Job, sondern fürs Leben. Mit einer abgeschlossenen Bankausbildung ist man für ein breites Spektrum an kaufmännischen Tätigkeiten qualifiziert - nicht umsonst wird die Banklehre als eine der besten Berufsgrundlagen im Ausbildungsspektrum angesehen. Außerdem ist das Gehalt in der Ausbildung hier deutlich angemessener als in anderen Berufen. Meine Eltern waren immer schon zufriedene Raiba Kunden und nach dem Praktikum hatte ich gleich das Gefühl dazuzugehören. Jetzt habe ich sogar die Gelegenheit, meine Ausbildungszeit zu verkürzen und danach direkt in die Kundenberatung einzusteigen. Läuft bei mir.



Wenn Sie 2023 bei der Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck mit Ihrer Ausbildung durchstarten möchten, bewerben Sie sich am besten per Mail an bewerbung@westkreis.de.

Kontakt

Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG

Frau Silvia Tremmel, Personalreferentin

Landsberger Str. 3,

82272 Moorenweis

Tel.: 08146/9201-0

E-Mail: bewerbung@westkreis.de