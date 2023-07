Realschule Maisach feiert 50. Geburtstag

Von: Eva Strauß

Die Realschule Maisach ist das wohl farblich auffälligste in der gesamten Gemeinde. © Archiv

Es ist wohl das farblich auffälligste Gebäude in der gesamten Gemeinde Maisach: die Orlando-di-Lasso-Realschule mit ihrer bunt-karierten Fassade. Nun feiert die Schule, die in vielen Bereichen Vorreiter war und auch immer noch ist, ihren 50. Geburtstag.

Maisach – Mit knapp 100 Schülern, aufgeteilt auf zwei Klassen, und sechs Lehrern ist die Realschule Maisach am 13. September 1973 gestartet – als zweite Realschule im Landkreis überhaupt. Bis dahin mussten Jugendliche, die die Mittlere Reife ablegen wollten, nach Bruck oder München fahren.

Die Klassenzimmer waren schon fertig, doch in und um das Gebäude gab es noch einige Baustellen. „Davon haben wir aber nichts gemerkt“, sagt Jutta Hölzl. Die heute 84-Jährige war von Anfang an als Lehrerin mit dabei (2006 ging sie in Pension) und erinnert sich noch gut an die ersten Jahre. „Damals begann die Realschule mit der 7. Klasse. Und wir haben alle fachfremd unterrichten müssen“, erzählt sie. Eigentlich seien ihre Fächer Englisch und Französisch gewesen, doch sie habe auch Sport und Handarbeit gelehrt.

Diese Zeit kennt Helene Sender nicht mehr. „Als ich 1976 kam, lief alles. Für alle Fächer waren genügend Lehrer da“, berichtet die 74-Jährige, die bis 2014 Lehrerin war und über 30 Jahre im Personalrat saß. Die Klassen waren damals noch groß. „In den 70er-Jahren hatte ich über 40 Kinder in einer Klasse“, so Helene Sender. Zudem herrschte eine familiäre Atmosphäre, die Schule war noch klein. „Wir haben alle Schüler gekannt. Auch die, die wir nicht im Unterricht hatten“, erzählt Jutta Hölzl. Und auch das Kollegium habe kaum gewechselt, anders als heute. „Es war eine schöne Zeit“, sind sich beide einig.

Mit den Jahren ist die Realschule gewachsen. Bereits 1976 mussten erstmals Räume in der benachbarten Hauptschule (jetzt Mittelschule) angemietet werden. „Das war Stress, man kam oft zu spät und war ständig in Hetze“, erinnert sich Jutta Hölzl. Denn es waren die Lehrer, die zwischen den Gebäuden wechseln mussten.

1979 werden erstmals über 900 Schüler unterrichtet. Aktuell sind es 973 Schüler und 77 Lehrer. Mit Eröffnung der Realschule Puchheim 1980 gingen die Zahlen für einige Jahre zurück, bevor sie wieder stiegen. 1997 erhält die Schule den Namen Orlando-di-Lasso-Realschule.

Anfang der 2000er-Jahre gerät die Realschule bayernweit in die Schlagzeilen, selbst das Fernsehen wird auf sie aufmerksam. Grund ist der Benimm-Unterricht, den Helene Sender als Pflicht-Wahlfach für die 5. Klassen anbietet. „Alle Lehrer hatten sich beschwert, dass die Schüler so unverschämt werden, nicht mehr grüßen, ihnen die Tür vor der Nase zuknallen“, erinnert sie sich. Kurzerhand habe sie dann den Benimm-Unterricht ins Leben gerufen. „Das hat hohe Wellen geschlagen“, erinnert sie sich. „Es gab Anfragen von anderen Schulen.“

Aber nicht nur bei der Höflichkeit waren die Maisacher Vorreiter. So ist die Schule unter anderem Inklusionsschule für Hörgeschädigte, sie ist Umweltschule und wurde schon für einige Projekte ausgezeichnet. „Die Werteerziehung ist uns sehr wichtig“, sagt Doris Lux, die seit 2017 Schulleiterin ist. Unter anderem gebe es Projekte gegen Mobbing, Diskriminierung und Rassismus. Zudem sei der Leistungsgedanke immer hochgehalten worden – „und das gute Leistungsniveau wollen wir halten“, so Lux. Und sie würde sich auch wünschen, dass die gute und enge Zusammenarbeit mit den Eltern weitergeführt werden könne – mindestens die nächsten 50 Jahre.

Das Jubiläum wird am Mittwoch, 26. Juli, von 16 bis 19 Uhr mit einem Sommerfest gefeiert. Jede Klasse hat etwas vorbereitet, der Eltern- sowie der Lehrerchor treten auf, und es gibt eine Tombola.