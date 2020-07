Hund tötet Rehkitz auf Bauernhof: Kinder hören noch die Schreie

Ein Rehkitz wurde auf einem Bauernhof in Bergkirchen von einem Hund tot gebissen. Die Kinder der Hofbesitzer hören noch die Schreie des Rehs.

Maisach/Bergkirchen – Ein nicht angeleinter Hund hat in Bergkirchen an der Gemeindegrenze zu Maisach ein Rehkitz gerissen – und das mitten in einem Garten. Über mehrere Tage hinweg war die Rehgeiß zusammen mit ihrem Kitz in den Garten auf dem Gelände des Bauernhofs der Familie Eberl gekommen und hat sich im Schatten der Obstbäume ausgeruht. Die Rehe halten sich oft auf den Wiesen zwischen Bergkirchen und Maisach auf. „Eine Art Ruhezone für die Tiere“, sagt der zuständige Jagdpächter Martin Heitmaier.

+ Mit einem Biss in die Kehle wurde das Rehkitz getötet. © Heitmaier

Kinder der Landwirtsfamilie hören die Schreie des Rehkitz

Am Freitagabend hörten die Kinder der Landwirt-Familie dann Schreie. Als sie nach draußen schauten sahen sie, wie ein dunkler, etwa hüfthoher Hund aus dem Garten rannte. Das Rehkitz lag mit Bissspuren an der Kehle tot im Garten des Hofs in Bergkirchen. Heitmaier hofft, dass Zeugen helfen können, den Hund oder dessen Besitzer zu identifizieren. (no/ben)

Hunde und Rehe können auch gut mit einander auskommen, wie dieses Video beweist.

Rehkitze müssen aber nicht nur Hunde fürchten. Besonders während der Erntezeit besteht die Gefahr, dass sie im hohen Gras übersehen und von Mähmaschinen verletzt oder getötet werden.