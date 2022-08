Söder bei Kaltenberger Ritterspielen ausgepfiffen: „Erst hören, dann stören“

Von: Ulrike Osman

Teilen

Ministerpräsident Markus Söder (l.) überreichte dem scheidenden Ritter einen Kaltenberger Bierkrug. © Kaltenberger Ritterspiele

Mit einer letzten fulminanten Show sind die Kaltenberger Ritterspiele zu Ende gegangen. Die Veranstalter zeigten sich im Anschluss hochzufrieden mit dem Erfolg des ersten Ritterturniers seit 2019. Über 100.000 Besucher wollten das Spektakel sehen.

Kaltenberg – „Es war eine wunderschöne Saison“, bilanzierte Heinrich Prinz von Bayern, Geschäftsführer der Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs-GmbH. Zum Abschluss kam sogar Ministerpräsident Markus Söder, um den langjährigen Stuntreiter Frédéric Laforêt zu verabschieden, der heuer zum letzten Mal den Schwarzen Ritter verkörperte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ob sich Söder seine Stippvisite in der Mittelalterwelt allerdings so vorgestellt hatte, darf bezweifelt werden. Als der Landesvater mit einem kleinen Tross an Begleitern – darunter der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling, Schlossherr Luitpold Prinz von Bayern und sein Sohn Heinrich – die Stufen von den Logenplätzen herabstieg, wurde noch applaudiert. In der Arena angekommen, gab es Pfiffe für den Landesvater, was dieser mit einem knappen „Erst hören, dann stören“, kommentierte.

Kaltenberger Ritterturnier: Pfiffe für Markus Söder (CSU)

Söder beließ es dann aber bei einer kurzen Würdigung der Leistung Laforêts, überreichte ihm einen Kaltenberger Bierkrug und entschwand zum nächsten Termin, während der Geehrte auf seinem Pferd noch einige Ehrenrunden drehte und von den vollbesetzten Rängen heftig beklatscht wurde.

Der 56-Jährige war seit 2005 auf die Rolle des Schwarzen Ritters abonniert. In Zukunft wird er nur noch hinter den Kulissen tätig sein, die Stunts choreografieren und als Teil des Regie-Teams für ein reibungsloses Zusammenspiel der französischen Profireiter und der deutschen Laien sorgen.

Nach der coronabedingten Zwangspause habe man einen „anstrengenden Senkrechtstart“ hinlegen müssen, so Heinrich von Bayern. Die Personalfluktuation sei höher gewesen als gewohnt. Alte Hasen unter den Mitarbeitern mussten neue Tätigkeiten übernehmen, Neulinge hätten aus Zeitmangel kaum eingearbeitet werden können. „Aber alle waren hochmotiviert.“

Seit 2005 verkörperte Frédéric Laforêt in Kaltenberg den Schwarzen Ritter. © Kaltenberger Ritterspiele

Von einer „super Saison mit einer geradezu beseelten Stimmung“ schwärmte Ritterturnier-Sprecher Markus Wiegand. Mehr als 100.000 Besucher kamen an den neun Veranstaltungstagen nach Kaltenberg. Während die Samstage am besten ausgelastet waren, seien die Nachtturniere an den Freitagen nach wie vor ein „Insider-Tipp“, so Heinrich von Bayern. Unfälle beim Reiten oder sonstige Zwischenfälle habe es nicht gegeben, und selbst das Wetter spielte – bis auf einen Regentag – perfekt mit.

Eine Enttäuschung für Publikum und Veranstalter war die Absage des Feuerwerks in der Gauklernacht, das zur Wiederaufnahme der Ritterspiele nach der Corona-Pause besonders groß hätte ausfallen sollen. Doch Feuerwehr und Feuerwerker hätten „in seltener Einmütigkeit“ kurzfristig entschieden, dass die Brandgefahr aufgrund der Trockenheit zu groß war.

Während Darsteller und Mitarbeiter nun Pause machen dürfen, geht es hinter den Kulissen nahtlos weiter. „Jetzt kommt der Teil, der am meisten Spaß macht – nämlich sich die Geschichte für das nächste Jahr ausdenken“, erklärt Heinrich von Bayern. „Nach dem Turnier ist vor dem Turnier.“ Außerdem stehen in den nächsten Wochen noch weitere Veranstaltungen an. An Urlaub ist für ihn deshalb erstmal nicht zu denken – höchstens an ein paar Mal ausschlafen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.