Ritterturnier Kaltenberg: Jetzt steht die Geschichte fest

Von: Helga Zagermann

Ritter Seyfried ist der beste Lanzenreiter des Königs. Gespielt wird er von Marco Luraschi. © Kaltenberg Ritterturnier 2023

Im Juli findet wieder das weltbekannte Ritterturnier auf Schloss Kaltenberg statt. Jetzt steht die Story der Live-Show 2023 fest.

Kaltenberg – Jedes Jahr wird von den Fans mit Spannung erwartet, welche Geschichte beim Kaltenberger Ritterturnier erzählt wird. Nun gibt Autor Thomas Limpinsel erste Einblicke: Im Mittelpunkt der Live-Show 2023 steht Ritter Seyfried, der beste Lanzenreiter des Königs Lienhardt. Seyfried kämpft an der Seite des Königs für den Erhalt des Königreichs Kaltenberg gegen die Wolpertinger. Doch währenddessen schmiedet Melwas, der Statthalter des Königs, ganz andere Pläne für Kaltenberg. Als Schwarzer Ritter will er die Macht an sich reißen.

Das Publikum muss mithelfen

Limpinsel betont, dass Seyfried nicht ohne die Hilfe des Publikums gegen Melwas gewinnen kann – doch sicher werden auch dieses Jahr die Ränge voll sein, wenn ab Mitte Juli acht Mal in der Arena der Kampf zwischen Gut und Böse inszeniert wird. Eingebettet ist der spektakuläre Auftritt der Ritter in eine epische Geschichte, die von mehr als 300 Darstellern zum Leben erweckt wird.

Der neue schwarze Ritter

Der Bösewicht wird in diesem Jahr erstmals von Ludovic Gortva interpretiert. „Das Publikum wird einen ganz neuen Schwarzen Ritter erleben, jemanden, der um jeden Preis geliebt werden will und auch eine amüsante Seite hat“, führt Limpinsel aus.

Seyfried wird gespielt von Marco Luraschi. Der 21-Jährige ist der Sohn von Mario Luraschi, Gründer der französischen Reiter-Stuntgruppe Cavalcade. 2013, mit gerade mal elf Jahren, war Marco Luraschi in einer Kinderrolle erstmals in der Arena auf Schloss Kaltenberg aufgetreten.

Monster, Medicus und explosive Substanzen

Zu erleben sind heuer in weiteren Hauptrollen die selbstbewusste Königstochter Apolonia, sie ist mit Seyfried verbandelt. Und dann mischt noch ein geheimnisvoller Medicus mit – im wahrsten Sinne des Wortes. „Er führt Tinkturen, Kräuter und explosive Substanzen mit sich, die sich im Laufe des Turniers als sehr nützlich erweisen“, verrät der Autor der Geschichte. Freuen dürfen sich die Besucher zudem auf ein furchteinflößendes Monster.

Drei Wochenenden Mittelalter

An drei Wochenenden im Juli verwandelt sich Schloss Kaltenberg freitags bis sonntags in eine mittelalterliche Turnierstadt. Auf dem Schloss- und Wald-Gelände mit seinem fünf Live-Bühnen unterhalten Gaukler, Musikanten sowie mittelalterliche Lagergruppen das Publikum.

Nach dem Auftakt am 14. Juli mit der Gauklernacht (ohne Turnier) ist die mehr als zweistündige Show zweimal am Freitag-, dreimal am Samstagabend und dreimal sonntags tagsüber zu sehen. Der Kartenverkauf läuft auf www.ritterturnier.de.

