Rollatorhersteller aus Maisach expandiert und bietet vielseitige Jobs

Ein neues Produkt ist da – Produktexperte Petr Aljoschin (links) erklärt die Details. © Saljol

Der Rollator-Hersteller Saljol hat Stellen aus verschiedenen Bereich zu besetzen, wie beispielsweise E-Commerce, Produktmanagement und Vertrieb.

Als Thomas Appel 2016 das Unternehmen Saljol gründete, hatte er eine Vision: „Saljol wird Marktführer im Bereich Premium-Hilfsmittel im deutschsprachigen Raum.“ Heute ist ein großer Schritt in diese Richtung geschafft. Die Firma Saljol mit Sitz im Maisacher Gewerbegebiet, westlich von München, hat den Status des „Start-ups“ hinter sich gelassen und expandiert. Immer getreu dem Firmennamen „Spaß am Leben – Joy of Life“. Als Hersteller von Rollatoren, Aufstehsesseln und weiteren Produkten, die das Leben komfortabler machen, hilft Saljol Menschen, ihr Zuhause sicher zu gestalten und solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu leben.

Wir unterstützen Menschen in schwierigen Situationen oder mit Mobilitätseinschränkungen so viel persönliche Freiheit wie möglich zu bewahren.

Menschen helfen, ihre Würde zu bewahren oder zurückzuerlangen – diese Passion zeichnet auch die Mitarbeiter aus. Dazu gibt es viel Spaß an der Arbeit und die Möglichkeit, sich intensiv einzubringen: „Ich bin von Beginn an dabei und finde es großartig, wie sich Saljol entwickelt hat“, sagt die kaufmännische Leiterin Kristin Hermann. „Das Beste für mich ist: Ich habe einen kurzen und stressfreien Arbeitsweg, einen wahnsinnig interessanten Job und supernette Kolleg:innen“. In der Mittagspause macht sie gerne einen Spaziergang mit ihren Hunden – auch das ist ihr sehr wichtig. „Ich bin in meiner Arbeitszeit flexibel und arbeite auch immer mal im Homeoffice.“

Saljol-Gründer Thomas Appel (Mitte) hat immer ein offenes Ohr für die Mitarbeiter und bespricht gerne die Ideen persönlich. © Saljol

Saljol hat Jobs aus unterschiedlichen Bereichen zu vergeben – bewerben Sie sich jetzt

Saljol bietet vielseitige Jobs für Fachleute und Quereinsteiger: „Wir wollen in allen Bereichen aufstocken“, erklärt Geschäftsführer Thomas Appel. Ob E-Commerce-Spezialist:innen, Produktmanager:innen, Impulsgeber:innen im Vertrieb, „Customer Happiness Manager:innen“ am Telefon – bei Saljol sind alle gern gesehen und werden künftig gebraucht, um das Geschäftsziel weiterzuverfolgen.

Da Saljol die Produkte sowohl an den Sanitätsfachhandel sowie direkt an den Endkunden verkauft, spielt das Vertriebs- und Serviceteam eine große Rolle. „Hier möchten wir mit Menschen arbeiten, die gute Laune versprühen, ihrem Gegenüber am Telefon ein Lächeln ins Gesicht zaubern und jeden Kunden ganz individuell beraten“, so Appel.

Auch als Quereinsteiger:in sind die Aufstiegsmöglichkeiten bei Saljol ausgezeichnet

Die „Saljolinger“ schätzen nicht nur die kurzen Arbeitswege im Landkreis Fürstenfeldbruck, sondern auch die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. „Ich habe in mehreren Funktionen gearbeitet – jetzt, im Marketing – fühle ich mich perfekt angekommen und kann mich hier als Quereinsteigerin weiterentwickeln“, sagt Marketing-Assistentin Nele Appel. „Sehr spannend finde ich die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen, denn alle ziehen an einem Strang.“

Jan Boemmerl entwirft die Saljol Produkte. © Saljol

Übrigens werden die Produkte in Maisach konzipiert – Produktexperte Jan Bömmerl entwickelt und zeichnet die Sessel und Rollatoren. Exportiert wird dann in die ganze Welt. „Export macht inzwischen etwa 25 Prozent unseres Umsatzes aus“, so Thomas Appel – weltoffen und international ist daher die Denke und auch der Anspruch an alle Mitarbeiter.

Bei Saljol ist Erfolg Teamwork – bringen Sie sich mit eigenen Ideen ein

Erfolg ist Teamwork und funktioniert bei Saljol in lockerer Atmosphäre – die Küche ist ein idealer Ort, um auch mal etwas zu besprechen. Beim gemeinsamen Mittagessen, gerne im Freien, entstehen kreative Ideen. Und im Meetingraum wird alles digital festgehalten.

Immer dabei: Spaß an der Arbeit und eine super Teamleistung. © Jessica Wiedemann

Mit rund 30 Mitarbeitern zählt Saljol zu den kleinen Unternehmen – und das macht es für das Team besonders spannend: „Ich darf eigene Ideen einbringen und mitgestalten“, freut sich Grafikerin Lisa Trautwein. Jeder hat eine Stimme und die Meinung aller ist gefragt. Man unterstützt sich und packt gemeinsam an – bei Messeauftritten, Info-Veranstaltungen bei Saljol, Rollatortagen im Sanitätsfachhandel sowie Seminaren und Vorträgen.

Sie haben Lust bekommen, bei Saljol zu arbeiten? Oder Sie benötigen einen Rollator? Oder einen Aufstehsessel? Weitere Informationen zum Unternehmen und zu allen Produkten gibt es online auf saljol.de

Kontakt

Saljol GmbH

Frauenstr. 32

82216 Maisach



Telefon: +49 (0) 8141 317 74 0

E-Mail: jobs@saljol.de

www.saljol.de/de