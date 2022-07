Schlägerei am Emmeringer See: Streit zwischen Jugendbanden eskaliert

Von: Eva Strauß

Zwei Jugendbanden sind am Freitagabend am Emmeringer See aneinandergeraten. Eine Schlägerei ist entbrannt. © dpa (Symbolbild)

Zwei Jugendbanden sind am Freitagabend am Emmeringer See aneinandergeraten. Eine Schlägerei ist entbrannt. Auslöser war ein geklauter Rucksack.

Emmering - Die beiden rivalisierenden Gruppen mit Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren haben am Emmeringer See. gefeiert, dann fingen sie eine Schlägerei an. Denn ein Jugendlicher hatte einem von der anderen Bande den Rucksack geklaut. Zwar hatte er ihn wieder zurückgebracht, allerdings fehlte etwas Bargeld. Das reichte, um die betrunkenen Jugendlichen aneinander geraten zu lassen. Sie beleidigten sich, dann wurden sie handgreiflich. Erst die Polizei konnte die Schlägerei beenden.

Im Anschluss daran suchte ein Teil der Bande die Adresse zweier Kontrahenten auf und beschädigte dort die Haustür. Danach flohen die Jugendlichen, konnten aber von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen mehrere Jugendliche wird nun ermittelt wegen Diebstahl, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.