Als ein gelber Stern durch Schöngeising ging

Von: Ulrike Osman

Sprecher der Lesung sind Gunter Schreier und Anna Emprechtinger. Auf dem großen Foto knien sie vor dem Scherrer-Haus an dem Stolperstein, der an Johanna Oppenheimer (r.) erinnert. © mm

Der Kulturverein Schöngeising (KuSch) widmet den letzten Abend vor Weihnachten einer früheren prominenten Bewohnerin der Gemeinde.

Schöngeising – Die jüdische Malerin Johanna Oppenheimer lebte hier ab 1919 – bis sie mit fast 70 Jahren von den Nazis ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt wurde und am 23. Dezember 1942 dort starb. An ihrem 80. Todestag erinnert der KuSch mit der musikalisch begleiteten Lesung „Ein gelber Stern geht durch das Dorf“ an die Künstlerin.

„Allen bedürftigen Kindern von Schöngeising brachte sie ein Weihnachtsgeschenk“ – dieses Zitat stammt von Johanna Oppenheimers einstigem Nachbarskind Barbara Müller. Die Malerin war für ihre großzügige und selbstlose Art bekannt. „Sie war sehr gut im Dorf integriert“, erzählt Eva Gauck, Schriftführerin des KuSch. Bemerkenswert ist das insofern, als Johanna Oppenheimer auf die Schöngeisinger zunächst unkonventionell gewirkt haben muss. Sie war mit ihrer Freundin Else Hoffmann aus München in das damalige 400-Einwohner-Dorf gezogen. Beide hatten das ungezwungene Leben in Schwabinger Künstlerkreisen genossen und waren eng mit dem Kammervirtuosen und Lautenspieler Heinrich Scherrer befreundet, der ebenfalls in Schöngeising wohnte.

Die Drei brachten sich aktiv ins Dorfleben ein. Als Scherrer sehr erfolgreich ein altes Krippenspiel wiederbelebte, malte Oppenheimer das Bühnenbild. Sie porträtierte auch viele Dorfbewohner, unter anderem das erwähnte Nachbarsmädchen Barbara mit deren Großmutter. Das Bild gehört heute dem Stadtmuseum Bruck.

Barbara Müllers Kindheitserinnerungen sind in dem Büchlein „Das Scherrer-Haus und seine Bewohner“ festgehalten. Darin erzählt sie unter anderem davon, wie alle Kinder sich freuten, wenn Johanna Oppenheimer mit der Bahn von Ausflügen nach München zurückkehrte. Sie wussten, es würde Mitbringsel geben.

Umso bitterer muss es für die Künstlerin gewesen sein, dass man sich während der Nazi-Zeit von ihr abwandte und sie ausgrenzte. Sie war die einzige Jüdin des Dorfes, stigmatisiert mit dem gelben Stern. Irgendwann verließ sie aus Angst vor Übergriffen nicht mehr das Haus. Heute erinnert ein Stolperstein vor dem Scherrer-Haus an sie.

Bei der vom KuSch veranstalteten Lesung werden Auszüge aus Barbara Müllers Erinnerungen und weitere Zeitzeugenberichte zu hören sein. Es lesen Anna Emprechtinger und Gunter Schreier. Die Konzeption und Textauswahl stammt von Kreisheimatpflegerin Susanne Poller. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Monika Stöhr (Klavier), Ursula Billig-Klaffke (Geige) und Hans Billig (Flöte). Die Musik hat der Initiator des Abends, Jupp Peters, zusammengestellt. Auf seinen Vorschlag hin wurde die Veranstaltung 2014 erstmals auf die Beine gestellt.

Der „Neuauflage“ hat sich Anna Emprechtinger angenommen. Zwar war das Manuskript schon vorhanden, so Eva Gauck, trotzdem „muss man sich erneut mit dem Thema beschäftigen und vieles organisieren“. Die Musiker sind dieselben wie 2014, die Sprecher haben gewechselt.

Gespielt werden unter anderem zwei Lieder, die der Brucker Jupp Peters selbst für den Anlass geschrieben hat, sowie Werke von Komponisten, die ebenso wie Johanna Oppenheimer Opfer der Nazis wurden. „Wir wollen nicht nur ihr gedenken, sondern allen Verfolgten“, sagt Jupp Peters. Gleichzeitig war es ihm wichtig, die Veranstaltung exakt am Jubiläum von Oppenheimers Todestag zu platzieren, selbst wenn das Datum am Tag vor Heiligabend vielleicht nicht optimal ist.

Doch Peters und der KuSch sind zuversichtlich – die Veranstaltung vor acht Jahren war sehr gut besucht. Es kamen rund 80 Zuhörer.

Termin

Die Lesung mit Musik findet am Freitag, 23. Dezember, ab 20 Uhr im Bürgerhaus Schöngeising statt. Platzreservierung ist erwünscht unter Telefon (0 81 41) 4 04 55 36. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden zugunsten der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe gebeten. Eva Gauck ist überzeugt, dass das im Sinne Johanna Oppenheimers wäre. „Sie hat viel für die Gemeinde getan und den Bürgern geholfen – so wie es die Nachbarschaftshilfe heute tut.“

