Es war einmal: am Jexhof starten die Märchentage

Freuen sich auf die Märchentage (v.l.): May Alrefai, Katharina Ritter, Elisabeth Lang, Katharina Beatrix Prinzessin von Bayern, Vize-Landrätin Martina Drechsler, Monika Kilian-Buchmann und Museumsleiter Reinhard Jakob. © tb

„Es war einmal“: Dieser für alle Märchen-Anfänge typische Satz wird künftig am Bauernhofmuseum Jexhof öfter zu hören sein. Denn die nächsten zwei Wochenenden finden dort wieder die Märchentage statt – zum zweiten Mal seit 2019.

Schöngeising – Insgesamt sechs Tage stehen alte und neue, bekannte und unbekannte Märchen im Fokus. Kindern und Erwachsenen wird ein buntes Programm mit Filmen, Erzählungen, Quiz und vielem mehr geboten. Passenderweise konnte als Schirmherrin sogar eine echte Prinzessin gewonnen werden: Katharina Beatrix, Prinzessin von Bayern. Diese stellte das Programm nun zusammen mit Museumsleiter Reinhard Jakob vor.

Geschichten aus1001 Nacht

Die Märchentage beginnen am Freitag, 28. Juli, mit einer Filmnacht. Alte und neue Märchen werden als Spiel-, Scherenschnitt- oder als Puppenspielfilme gezeigt. In den Pausen werden Popcorn und kleine, kreative Aktivitäten angeboten. Der Samstag steht dann im Zeichen des Puppenspiels. Aufgeführt werden „Luna und Paul, wie der Schein trügt“. Das poetische Märchen wird von Polit-Puppenspieler Joe Heinrich belebt. Der Kasperl ist an diesem Tag auch am Jexhof zu Gast. Am Abend werden dann noch Geschichten aus dem Orient erzählt, gepaart mit einem syrischen Buffet.

Einen Papercut-Workshop kann man am Sonntag besuchen. Außerdem können Kinder ihr Wissen über Märchen bei einem Quiz testen. Und natürlich sind wieder Märchen und Filme zu sehen.

Einer der Höhepunkte des zweiten Wochenendes der Märchentage ist sicherlich am Freitagabend, 4. August. Erwachsene können sich in die Welt von Grimms Märchen mitnehmen lassen und dabei ein Drei-Gänge-Menü genießen. Am Samstag, werden Kindern Einblicke in afrikanische Märchen geboten, begleitet auf Trommeln.

Brucker Brettl spielt Schneewittchen

Für erwachsene Märchenliebhaber steht am Sonntag vom Brucker Brett‘l eine halbstündige Aufführung mit der modernisierten Version des altbekannten Märchens „Schneewittchen“ auf dem Programm. Es gibt Schminken, Kinder können verkleidet kommen und auch wieder ein Quiz. Mit der Geschichte vom Hans im Glück enden dann die Märchentage.

Die Märchentage

finden vom 28. Juli bis 6. August auf dem Jexhof statt. Einige der Veranstaltungen können im Rahmen einer Tageskarte besucht werden, andere sind extra zu buchen. Für welche Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich ist, ist auf www.jexhof.de, zu finden. Dort steht das komplette Programm.