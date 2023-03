Ausstellungen und vieles mehr: Der Jexhof stellt sein Jahresprogramm vor

Von: Ulrike Osman

Freuen sich auf die neue Saison am Jexhof: (v.l.): Museumshandwerker Heinrich Widmann, Susanne Manchen von der Agenda 21, stellvertretende Landrätin Martina Drechsler, Dirk Hoogen von der Sparkasse, Uta Lutz vom Förderverein Jexhof, Elvira Salmansperger und Corinna Winkler vom Landratsamt sowie die Leiterin der Museumspädagogik, Monika Kilian-Buchmann. © LRA FFB

Das Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising hat sein Jahresprogramm vorgestellt. Man hofft auf viele Besucher.

Schöngeising – Mit dem Ur-Menschenaffen „Udo“, der 200-jährigen Geschichte des Brucker Landkreises und einem Nassenhausener, der nach Argentinien auswanderte, beschäftigen sich die Ausstellungen der neuen Jexhof-Saison. Man hofft heuer auf rund 25 000 Besucher.

Nach Argentinien

Hinaus in die Welt und weit zurück in die Erdgeschichte begibt sich das Bauernhofmuseum mit zwei für dieses Jahr geplanten Ausstellungen. Die erste beginnt am Freitag, 31. März. Sie folgt den Spuren des Schmieds Josef Hartl, der vor fast 100 Jahren aus Nassenhausen nach Argentinien auswanderte.



Ab Juli geht es dann um „Udos Welt“ und das Leben im subtropischen Alpenvorland vor zwölf Millionen Jahren. Der Name Udo steht für eine Sensation – den Fund eines Menschenaffen in der Nähe von Kaufbeuren. Das Besondere: Er konnte aufrecht auf zwei Beinen gehen. Damit gehört Udo zu den ältesten Vorfahren des Menschen.



Primat Udo

Die Ausstellung, die bis Februar 2024 läuft, beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, auf welcher Entwicklungsstufe innerhalb der Primaten Udo stand, durch welche Fauna und Flora seine erdgeschichtliche Epoche – das Miozän – gekennzeichnet war, welche geologischen Relikte in der Landschaft noch heute erkennbar sind und welches Klima damals herrschte. Und schließlich geht es auch darum, ob sich unser Klima heute wieder in Richtung Miozän bewegt. „Damit wird eine aktuelle Problematik angesprochen, die jeden betrifft“, sagte Corinna Winkler vom Landratsamt bei der Vorstellung des Jexhof-Jahresprogramms.



Vergangenes Jahr besuchten mehr als 20 000 Menschen den Jexhof, wie stellvertretende Landrätin Martina Drechlser berichtete. Die Vor-Corona-Marke von 25 000 Besuchern sei in Sicht.



Trends aufgreifen

Das museumspädagogische Angebot soll alle Generationen ansprechen. Für Kinder sind Workshops, Lesungen, Märchentage und -vorführungen, eine Filmnacht, Kasperl- und Marionettentheateraufführungen geplant. Erwachsene können lernen, wie man fermentiert, alte Mehlspeisen zubereitet und Naturkosmetik herstellt. „Wir wollen Trends aufgreifen und nicht abgehängt werden“, so die Museumspädagogin Monika Kilian-Buchmann.



Im Außenbereich des Jexhofs ist ab September eine Ausstellung zur 200-jährigen Geschichte des Landkreises zu sehen. 1823 wurde aus Teilen der Landgerichte Dachau und Landsberg das neue Landgericht Fürstenfeldbruck und damit der Vorläufer der heutigen Gebietskörperschaft gebildet.



40-jähriges Bestehen feiert der Förderverein Bauernhofmuseum Jexhof. „Ohne den Förderverein wäre das Programm deutlich magerer“, so Drechsler. Auch auf die Unterstützung der Sparkasse könne man weiter zählen, wie Direktor Dirk Hoogen versprach. „Dem Jexhof bleiben wir treu.“

