Bau des Gemeinschaftshauses: Sturm beschädigt Mauer

Von: Ulrike Osman

Symbolbild Sturm. © Andrea Jaksch

Frühjahrsstürme haben das im Bau befindliche Gemeinschaftshaus beschädigt.

Schöngeising – Wie Bürgermeister Thomas Totzauer (FW) im Gemeinschaftshaus-Ausschuss berichtete, wurde eine Innenwand zwischen Foyer und Turnhalle von einer Böe eingedrückt. Die vier Meter hohe und drei Meter breite Ziegelmauer sei noch nicht mit Beton ausgegossen gewesen, „sonst wäre sie stabil gewesen“.

Da die Außenmauern damals noch niedriger waren als die Innenwand, konnte der Wind ungehindert ins Gebäude fahren. Eine Böe traf die Mauer so unglücklich, dass sie umstürzte. Da die Bauarbeiter gerade an anderer Stelle beschäftigt waren, wurde niemand verletzt. Inzwischen, so Totzauer, sei die Mauer neu errichtet worden.

Offen ist unterdessen die Frage, ob der Veranstaltungssaal drei Fenster im Giebel bekommt. Bühnenplaner Claus Siegert, den man als Fachmann für Ausstattungsfragen hinzugezogen hatte, riet ab. Die Fenster seien zu klein, um genug Tageslicht in den Raum zu bringen. Dafür müsse die Fensterfläche ein Achtel der Grundfläche betragen, so die Faustregel. „Davon sind wir weit entfernt“, warnte Siegert. „Das gibt ein ganz komisches, diffuses Licht.“ Zudem würden die Fenster aufgrund ihrer Höhe schwer zu reinigen sein. Und da sie nach Westen gingen, werde die Sonne abends störend in den Raum scheinen.

Gerhard Gauck (SPD) präsentierte ein Foto von einem Giebelfenster im Pfarrheim, das offenbar aus genau diesem Grund zugeklebt worden ist. Das werde im Veranstaltungssaal auch passieren. „Also lassen wir die Fenster weg“, forderte Gauck.

Zu einer entsprechenden Empfehlung an den Gemeinderat konnte sich der Ausschuss aber nicht durchringen. Etwas Tageslicht sei besser als gar keins, argumentierten die Fenster-Befürworter. Vor einer Entscheidung soll geklärt werden, was eine elektrische Verschattung – gegen die Abendsonne – kostet.

Als Böden empfiehlt der Ausschuss einen Fliesen- beziehungsweise Steinboden für den Eingangsbereich, das Foyer und die Küche, Stäbchenparkett für den Veranstaltungssaal und das Stüberl sowie einen professionellen Boden für die Bühne.

