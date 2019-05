Bauernhofmuseum lädt zu seinen ersten Märchen-Tagen ein

„Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.“ Dieses typische Ende vieler Märchen wird in den kommenden Wochen auf dem Jexhof wohl oft zu hören sein. Vom 18. Mai bis zum 2. Juni finden dort erstmals an drei Wochenenden Märchentage statt.

Schöngeising – Der Jexhof versteht sich nicht nur als Vermittler von Sachkultur, sondern möchte auch an das kulturelle Erbe in Form von Literatur und Märchen erinnern“, erklärt Museumsleiter Reinhard Jakob die Idee hinter den Veranstaltungen. Das Programm reicht von Märchenführungen über eine Lesenacht bis hin zu Puppen- und Marionettentheater-Vorführungen. Viele der insgesamt 20 Angebote sind für Kinder der verschiedensten Altersgruppen gedacht, Eltern können mitkommen. Aber auch nur für Erwachsene wird mit Workshops und Lesungen einiges geboten.

Ein besonderer Programmpunkt ist am Samstag, 18. Mai, „Das bayerische tapfere Schneiderlein“. Die Schauspieler und Musiker Stefan Murr und Heinz Joseph Braun erzählen ihre eigene bairische Märchenversion des Klassikers.

Viel zu bieten hat auch der Familientag am 2. Juni. Neben einem Kindertheaterworkshop gibt es die Fortsetzung von „Rotkäppchen“, dieses Mal ganz ohne Wolf, in Form eines Marionettentheaters. Ebenfalls am Nachmittag präsentieren „Silent Rocco“ und „Miss Walker“ aus Berlin ihr sogenanntes Neon-Theater-Märchen „The Greatest Thing“. Das erfolgreiche Duo zieht die Zuschauer mit Live-Musik, pantomimischer Performance und interaktiven Momenten in ihren Bann.

Neben klassischen Märchen wie „Dornröschen“ werden orientalische und unbekanntere Märchen wie „Das Natterkrönlein“ thematisiert. Aber auch für eigene Geschichten ist Platz im Programm: So erzählt Katharina Ritter am 1. Juni eigen Erdachtes.

Dem Team vom Jexhof war es wichtig, sooft es geht den direkten Bezug zum Veranstaltungsort herzustellen. Daher findet sich das Motiv „Bauernhof auf dem Land“ in vielen ausgewählten Märchen wieder. „Mit seiner abgelegenen Lage mitten in der Natur und seiner historischen Ausstattung ist er der ideale Ort, um eine märchenhafte Stimmung bei den Besuchern zu erzeugen“, findet Reinhard Jakob.

Der Jexhof erhofft sich viel Zuspruch, um die Märchentage alle drei Jahre im Jahresprogramm etablieren zu können. Das Programm liegt im Jexhof und Landratsamt aus, Infos auch auf www.jexhof.de/Aktuelles. Zu den meisten Veranstaltungen muss man sich anmelden: bei der Museumsverwaltung, Telefon (08141) 51 92 05. NATHALIE HRADECKY

