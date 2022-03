Bauernhofmuseum Jexhof seit Wochen ohne Internet

Von: Ulrike Osman

Teilen

Der Jexhof: Derzeit arbeitet man dort wie in Zeiten vor der Digitalisierung. © Lra

Das Bauernhofmuseum Jexhof versetzt seine Besucher in die Vergangenheit zurück. Doch derzeit fühlen sich auch die Mitarbeiter wie in Zeiten vor der Digitalisierung.

Schöngeising – Das Museum hat kein Internet mehr. Der Grund ist unklar. Und auch, wie lange der Ausfall noch dauern wird.

Aufgrund seiner abgelegenen Lage gibt es zum Jexhof keine Kabelanbindung. Ans Internet ist er via Satellit angeschlossen, Anbieter ist die Firma skyDSL mit Sitz in Berlin. „Dort scheint etwas nicht zu funktionieren“, sagt Museumsleiter Reinhard Jakob. Wo das Problem liegt, hat das Unternehmen nicht mitgeteilt. Auch auf Tagblatt-Anfrage wollte sich skyDSL nicht äußern. Jedenfalls ist das Internet seit drei Wochen tot.

Neuer Router?

„Man hat uns vor zehn Tagen einen neuen Router versprochen“, so Jakob. Der ist jedoch noch nicht eingetroffen. Ob das Gerät das Problem löst, bleibt abzuwarten. Dem Museumsleiter bleibt unterdessen nichts anderes übrig, als heimzufahren, wenn er für die Arbeit ins Internet muss. „So eine extreme Situation hatten wir noch nie.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Doch der Anschluss über Satellit ist selbst dann ungenügend, wenn er funktioniert. „Zum E-Mails verschicken reicht’s“, beschreibt Jakob die Leistungsfähigkeit des Internetzugangs. Die geplante Modernisierung des Kassensystems sei unter den jetzigen Verhältnissen ebenso wenig möglich wie der Zugriff auf die Datenbank in Unterschweinbach. Dort befindet sich das Depot des Jexhofs, doch aus dem Museum kann man die Aufstellung der dort untergebrachten Objekte weder einsehen noch neue Daten eingeben. „Dafür muss eine Kollegin extra hinfahren“, so Jakob. Er hofft, dass der Jexhof so bald wie möglich an das von der Gemeinde angestrebte Breitbandnetz angeschlossen werden kann.

Glasfasernetz

Wie berichtet, will die GVG Glasfaser GmbH in Schöngeising auf privatwirtschaftlicher Basis ein Glasfasernetz verlegen. Voraussetzung ist, dass genügend Haushalte mitmachen – die Bereitstellung des Anschlusses wäre dann für sie kostenlos. Der Jexhof ist für einen kostenlosen Anschluss wohl zu weit draußen. Jakob hofft jedoch, dass die Gemeinde, der Landkreis oder beide die Glasfaseranbindung bezahlen würden. „Wir wären auf jeden Fall bereit, da mitzuziehen“, sagt Bürgermeister Thomas Totzauer (FW) auf Anfrage. Schnelles Internet auf dem Jexhof sei schließlich auch für die museumspädagogischen Angebote sinnvoll.

Lesen Sie auch Kölns Pawlak siegt wie Baumgart: „So kann man abtreten“ Trainer Steffen Baumgart gilt in Köln als der Baumeister des Erfolges. Doch auch ohne den positiv auf Corona getesteten Trainer kann der FC siegen. Und ist nun erstaunlich nahe an Europa dran. Kölns Pawlak siegt wie Baumgart: „So kann man abtreten“ Nach Stromausfall in drei Ampertalgemeinden – Das ist zu tun, wenn die Lichter ausgehen Immer mal wieder gehen die Lichter aus: Stromausfall. Erst kürzlich waren Kirchdorf, Allershausen und Paunzhausen betroffen. Was dann zu tun ist, beantwortet ein Stromanbieter. Nach Stromausfall in drei Ampertalgemeinden – Das ist zu tun, wenn die Lichter ausgehen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.