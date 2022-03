Aufbruchstimmung im Bauernhofmuseum: Große Pläne für das Jexhof-Jubiläumsjahr

Von: Ulrike Osman

Bei der Vorstellung des Jahresprogramms: (v.l.) Johann Buchfellner (Sparkasse), Lajana Gebhard (Regionalmanagement Landratsamt), Corinna Winkler (Landratsamt), Uta Lutz (Förderverein Jexhof), der neue Jexhof-Wirt Andreas Stipp, Museumsleiter Reinhard Jakob, stellvertretende Landrätin Martina Drechsler, Museumshandwerker Heinrich Widmann und Museumspädagogin Monika Kilian-Buchmann. © Baurnhofmuseum Jexhof

Optimismus und Aufbruchstimmung herrschen am Jexhof: Das Team des Bauernhofmuseums hofft am Beginn eines normalen Jahres zu stehen, in dem die Besucher nicht von Corona-Einschränkungen abgehalten werden. Entsprechend umfangreich ist das neue Programm.

Schöngeising – Von 1. April bis Anfang Februar 2023 sind rund 100 Veranstaltungen geplant, darunter ein Festwochenende im Juli – denn der Jexhof begeht heuer sein 35-jähriges Bestehen. „Ein Jubiläum muss gefeiert werden“, findet nicht nur Museumsleiter Reinhard Jakob. „Der Blick zurück gibt Energie für die Zukunft.“

Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird also ein Festwochenende im Hochsommer. Für den 8. Juli ist ein Festabend geplant. Am Tag darauf beteiligt sich der Jexhof mit einer 80er-Jahre-Party an der Brucker Kulturnacht, und am 10. Juli soll es eine Kabarettaufführung geben.

Jexhof: Neue Sonderausstellung

Um diese Zeit startet auch die einzige in diesem Jahr neue Sonderausstellung. „Eine regionale Geschichte des Tattoos“ wirkt zwar thematisch sehr modern, zeigt aber, dass Tätowierungen in Wirklichkeit uralt sind. Man fand sie auf der Gletschermumie Ötzi – und Ende des 19. Jahrhunderts bei den Damen der gehobenen Gesellschaft. In der Ausstellung sollen auch heutige Tätowierte aus dem Landkreis in Wort und Bild vorgestellt werden.

Bis zum 29. Mai verlängert ist die aktuelle Sonderausstellung „Die Unsichtbaren sichtbar – jüdische Biografien aus dem Brucker Land“. Man wolle noch mehr Menschen die Chance geben, die spannende und zeitgeschichtlich wertvolle Darstellung jüdischer Lebensläufe im Landkreis zu sehen, so Jakob.

Jexhof von Corona hat getroffen

Die Corona-Einschränkungen im letzten Winter hätten den weitab von jeglicher Teststation gelegenen Jexhof besonders hart getroffen. „Die 2Gplus-Regelung hat Museumsbesuche verhindert.“ 12 000 Besucher fanden im vergangenen Jahr den Weg in das vom Landkreis betriebene Bauernhofmuseum – etwa halb so viele wie in einem normalen Jahr.

Neu ist heuer eine Walpurgisnacht-Feier am 30. April. An diesem Abend wird es überall auf dem Gelände von Hexen wimmeln, die mit Musik, Tanz und Feuer die bösen Geister des Winters vertreiben. Der Jexhof arbeitet für diese Veranstaltung mit Klaus Trnkas Verein Brucker Perchten und Rauhnachts-gsindl zusammen.

Jexhof bereichert vom Förderverein

Premiere feiert vom 1. bis 3. Juli ein vom Förderverein Jexhof veranstalteter Rosenmarkt. Freunde des Freilichttheaters kommen heuer ebenfalls auf ihre Kosten. Im Rahmen des „Theatersommers am Jexhof“ zeigt das Rassoburg-Theater die Tragikomödie „Indien“ von Josef Hader und Alfred Dorfer.

Der Förderverein bereichert den Jexhof in doppelter Hinsicht – mit den Beiträgen von 700 Mitgliedern und mit Veranstaltungen, die sich durch das ganze Jahr ziehen. Ein Renner ist nach den Worten der Zweiten Vorsitzenden Uta Lutz das alle paar Wochen stattfindende Brotbacken mit anschließendem Verkauf. „Da stehen die Leute Schlange.“

Jexhof in Youtube

Unterstützt wird das Bauernhofmuseum auch von der Sparkasse Fürstenfeldbruck. Deren Vertreter Johann Buchfellner freute sich bei der Programmvorstellung bereits auf private Besuche auf dem Jexhof. „Meine drei Kinder sind allmählich in dem Alter, wo das interessant wird.“

Selbst von zu Hause aus kann man in das Museum eintauchen. Auf einem eigenen YouTube-Kanal ist der Jexhof mittlerweile mit rund 30 Videos vertreten. Sie erlauben Blicke hinter die Kulissen – etwa ins Zwischendepot – oder lassen die Zuschauer an der Entstehung einer Ausstellung teilhaben.

