Beim Glasfaser-Ausbau heißt es schnell sein

Von: Eva Strauß

Ausbau eines Glasfasernetzes. © IMAGO/Rupert Oberhäuser

Die Vermarktungsphase für das geplante Glasfasernetz in Schöngeising endet am 30. November.

Schöngeising – Bis dahin haben private Haushalte und Gewerbetreibende noch die Chance, sich einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss zu sichern. Danach fallen Planungs- und Baukosten an.

Seit September dieses Jahres bietet die Unternehmensgruppe GVG Glasfaser mit ihrer Marke teranet in enger Abstimmung mit der Gemeinde den Bau eines reinen Glasfasernetzes in Schöngeising an. Bis zum Vermarktungsende am 30. November müssen sich mindestens 40 Prozent der Gewerbetreibenden sowie Bürger für einen Vertrag mit der GVG entscheiden.

Das ist die Voraussetzung für den Bau des Netzes. „Beim eigenwirtschaftlichen Ausbau des Netzes entstehen weder Kosten für die Gemeinde noch greifen wir auf Steuergelder zurück. Daher ist eine entsprechende Akzeptanz in der Bevölkerung wichtig, um dieses Projekt vollständig eigenwirtschaftlich realisieren zu können“, erläutert Martin Schwenke, GVG-Gebietsleiter für Bayern.

Interessierte können sich von den Experten von teranet in der Amperstraße 22 in Schöngeising beraten lassen – offen und ohne Voranmeldung. Die Termine sind montags von 14 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr. Fragen zum eigenen Glasfaseranschluss oder zu Produkten werden auch unter Telefon (04 31) 80 64 96 49 oder über das Kontaktformular auf teranet.de beantwortet. Auf der genannten Website können Interessierte sich auch einen Wunschtermin für eine kontaktlose Telefonberatung oder einen persönlichen Beratungstermin zu Hause buchen. es

