Der Waldbahnhof zwischen zwei Orten

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Bahnhof im Nirgendwo: die Haltestelle Schöngeising. Weit und breit sind keine Häuser oder ein Bahnhofsgebäude zu sehen. © Max-Joseph Kronenbitter

Plötzlich bleibt der Zug stehen. Mitten im Wald. Wenn man nicht gerade das Bahnhofsschild vor dem Fenster hat, glaubt man, es handelt sich um einen außerplanmäßigen Halt. Doch man ist in Schöngeising angekommen. Oder doch eher in Landsberied?

Schöngeising – Kein Haus weit und breit, nicht einmal ein altes Bahnwärterhäuschen ist zu sehen, geschweige denn ein Bahnhofsgebäude. Immerhin je ein Wartehäusl am nördlichen und südlichen Bahnsteig – aber nur ein Fahrkartenautomat. Wer Richtung Geltendorf und Allgäu fährt, muss durch die Bahnunterführung gehen, um eine Fahrkarte zu kriegen. Willkommen in Schöngeising – oder willkommen in Landsberied? Denn wer aus München kommend aus der S-Bahn steigt, steht fast schon auf dem Gemeindegebiet von Landsberied.

S 4 fährt abendsnur alle 40 Minuten

Wer dort oder noch weiter am Ende des westlichen Asts der S 4 aussteigt, muss auf die Uhr geschaut haben. Während andere S-Bahnnutzer vom Zehn-Minuten-Takt ausgehen dürfen, kann es bei der S 4 nach Geltendorf abends schon mal passieren, dass man fahrplanmäßig 40 Minuten auf die nächste S-Bahn warten muss. Trotzdem wurden an einem durchschnittlichen Werktag im Jahr 2019 in Schöngeising 890 Ein- und Aussteiger gezählt. Das ergab eine Nachfrage bei der Bahn.

Der „Haltepunkt“, so der offizielle Bahn-Jargon (nur wenn es mindestens eine Weiche gibt, spricht der Eisenbahner von einem Bahnhof), könnte ein untypisches Beispiel für die verkehrstechnische Erschließung einer Gemeinde sein. Denn beim Blick auf das Luftbild gewinnt man den Eindruck, dass zuerst die Bahn da war und dann die Menschen kamen.

Meist ist es andersherum: eine Gemeinde wächst – und irgendwann wird dorthin auch ein Gleis gebaut. Nicht zuletzt deswegen wurde bei der Erstellung der Regionalen Entwicklungsstrategie, die vor sechs Jahren die verschiedenen Potenziale des Landkreises untersucht hat, vorgeschlagen, den Bereich zwischen S-Bahnhalt und dem Ort Schöngeising zu entwicklen. „Die gute Bahnanbindung würde dafür sprechen, dort alters- und familiengerechten Wohnraum zu schaffen“, bestätigt Bürgermeister Thomas Totzauer. Dies hätte auch eine Potenzialanalyse ergeben, wobei dem Rathauschef eher der Bau von günstigen Geschoßwohnungen vorschwebt als Einfamilienhäuser. „Der Wald dort gehört dem Freistaat, insofern haben wir das nicht allein in der Hand“, so Totzauer weiter.

Neue Stellplätzefür Pendler geschaffen

Den Standortvorteil, einen eigenen Haltepunkt zu haben, hat die Gemeinde erkannt – und deswegen in den vergangenen Jahren das Areal südlich davon massiv aufgewertet. Neue Stellplätze für Pendler kamen hinzu, die Bushaltestelle hat jetzt ein Wartehäusl und ist barrierefrei, ein Stromanschluss soll das Aufladen von Elektroautos ermöglichen.

Auch die Straße zum Bahnhof wurde neu gebaut, eine Leserbriefschreiberin bezeichnete diese kürzlich als „autobahnartig“. Der neue, breite Gehweg täuscht nicht über die Tatsache hinweg, dass es schon „ein beschwerlicher Marsch dort hinauf ist“, wie Totzauer feststellt. Da mag es helfen, dass man bald auch höherwertigere Elektro-Fahrräder in separaten Boxen am Bahnhof unterstellen kann.

Beim Mobilitätskonzept mit Leihfahrrädern will auch Landsberied teilnehmen – wohlgemerkt jede Gemeinde auf ihrer Seite, nicht, dass ein Radl im falschen Ort landet. Dass der S-Bahnhof eine sehr große Bedeutung für Landsberied hat, bestätigt Totzauers Bürgermeister-Kollegin Andrea Schweitzer. Nicht ohne zu erwähnen, dass das auch Schattenseiten mit sich bringt. „Landsberied gehört damit zum S-Bahn-Einzugsbereich, was mit einem hohen Zuzug und starken Preissteigerungen im Bereich Mieten und Bauland verbunden ist“, so Schweitzer.

Radweg zumBahnhof gebaut

Um seinen Bürgern die S-Bahn-Nutzung zu erleichtern hat auch Landsberied viel Geld in die Hand genommen. Nach einer im Jahr 2016 erfolgten Erweiterung des Park-and-Ride-Parkplatzes gibt es auf der (nördlichen) Landsberieder Seite jetzt rund 70 Stellplätze. In Zeiten von Homeoffice reicht das anscheinend. Mit einem Gemeindeanteil von rund 370 000 Euro deutlich aufwendiger war vor 14 Jahren der Bau eines Radweges zu dem gut zwei Kilometer entfernten Bahnhof. In diesem Zusammenhang entstanden auch einige Radlständer. Und natürlich steuert auch regelmäßig ein Bus den idyllischen Waldbahnhof an.