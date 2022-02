Diebe stehlen Räucherfleisch aus Wochenendhaus - Einbruch in Bauwagen im Wald

Von: Thomas Steinhardt

Unbekannte drangen in einen Bauwagen im Wald ein. © Beispielfoto: dpa

Unbekannte sind in Schöngeising in ein Wochenendhaus eingestiegen - und im Wald beim selben Ort übernachteten ungebetene Gäste in einem Bauwagen.

Schöngeising - Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Montag eine Fensterscheibe eines Wochenendhaus in der Bahnhofstraße in Schöngeising ein, wie die Polizei berichtet. Sie entwendeten rund 40 Kilogramm Räucherfleisch und eine Kettensäge im Wert von rund 1400 Euro. Die Unbekannten verursachten dabei laut Polizei einen Sachschaden von mindestens 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter (08141) 6120 zu melden.

Hausfriedensbruch in Bauwagen

Unberechtigte Übernachtungsgäste wurden am Dienstag früh in einem Bauwagen im Schöngeisiger Wald angetroffen. Die beiden Männer aus Rumänien wurden von der Polizei vorläufig festgenommen, nachdem sie unberechtigt in dem Bauwagen geschlafen hatten.

Vor etlichen Jahren schon waren im Wald bei Schöngeising mehrfach Rumänen aufgegriffen worden.