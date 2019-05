E-Carsharing in Schöngeising angedacht

Nach der Nachbargemeinde Grafrath denkt auch Schöngeising darüber nach, den Bürgern im Rahmen eines Carsharing-Projekts ein Elektro-Auto anzubieten.

Schöngeising – Das Fahrzeug könnte von registrierten Nutzern gegen eine Gebühr stundenweise ausgeliehen werden.

Im Gemeinderat wurden neben Zustimmung zu der Idee auch Zweifel laut, ob das Konzept in Schöngeising funktionieren kann. Während Gabriele Kuhnke (CSU) überzeugt ist, dass es viele umweltbewusste Bürger in der Gemeinde gibt, die das E-Auto nutzen würden, vermutet Eva Gauck (SPD) das Gegenteil. „Wenn ich sehe, wie viele SUVs herumfahren, glaube ich nicht, dass E-Carsharing bei uns funktioniert.“ Bevor die Gemeinde einen Vertrag mit einem Anbieter abschließt, solle sie zumindest eine unverbindliche Umfrage unter den Bürgern machen, um das Interesse auszuloten.

Car-Sharing als Beitrag zum ÖPNV

Für Bürgermeister Thomas Totzauer (Freie Wähler/FW) wäre das Angebot ein zusätzlicher Baustein zum ÖPNV und ein Beitrag zur Daseinsvorsorge – für ältere Mitbürger und junge Leute ohne Auto, aber auch für jeden, der den heimischen Fuhrpark verkleinern will. „Das große Ziel ist, den Zweitwagen überflüssig zu machen.“ Auch Fraktionskollege Thomas Betz möchte, dass die Gemeinde Vorreiter ist und die Bürger an die Mobilität der Zukunft heranführt. „Das ist sehr gut investiertes Geld. Wir sollten es auf alle Fälle machen.“

Auto für Car-Sharing müsste geleast werden

Wie viel die Gemeinde investieren müsste, erläuterte Oliver Weiss von der in Berg (Kreis Starnberg) ansässigen Firma Teilzeug, mit der auch Grafrath zusammenarbeitet. Demnach könnte Schöngeising für etwa 600 Euro im Monat ein E-Auto für zwei oder drei Jahre leasen. Außerdem müsste die Gemeinde eine Ladesäule kaufen und anschließen. Gebucht und abgerechnet wird die Nutzung des E-Autos über eine von Teilzeug betriebene Online-Plattform. Die Nutzungsgebühren – pro Stunde oder pro Kilometer – würden komplett an die Gemeinde fließen.

Im aktuellen Haushalt ist bereits Geld für das Projekt vorgesehen. Totzauer stellt sich eine Testphase von zwei Jahren vor, während der sich zeigen solle, ob das Angebot kostendeckend funktioniert. Markus Pröll (SPD) war grundsätzlich für die Idee, plädierte aber für ein größeres Fahrzeug als den angedachten Renault Zoe. „Eine kleine Konservendose ist nicht seniorengerecht.“ Einen Beschluss fasste der Gemeinderat noch nicht. os

Thema Mobilitätsstationen

Um die Mobilität der Zukunft ging es im Schöngeisinger Gemeinderat auch noch bei einem weiteren Tagesordnungspunkt. Das Gremium beschloss einstimmig, sich am Aufbau von Mobilitätsstationen im Landkreis zu beteiligen. Hier sollen verschiedene Verkehrsangebote wie ÖPNV, Ruf-Taxis sowie Car- und Bike-Sharing zusammengeführt und unter Umständen auch Quartiersboxen und Paketstationen zur Verfügung gestellt werden. Aus der Beteiligung an dem landkreisweiten Projekt entstehen der Gemeinde zunächst keine finanziellen Verpflichtungen. „Wir wollen einen Fuß in die Tür bekommen und mitdiskutieren“, wie Bürgermeister Thomas Totzauer (FW) sagte. (os)