Ein besonderes Kreuz auf weiter Flur

Von: Ulrike Osman

Das Kreuz heute: Figur, Rückwand und Überdachung wurden entfernt. © Ulrike Osman

Feldkreuze begegnen einem überall in der Flur. Doch das Exemplar in den Rahmwiesen bei Schöngeising ist etwas Besonderes. Es hat eine lange Geschichte und unterscheidet sich auch optisch von vielen anderen: die Christusfigur fehlt. Sie wurde schon vor Jahren abgenommen – und kürzlich der Gemeinde geschenkt.

Schöngeising – Der Ende 2022 verstorbene Schöngeisinger Architekt Leo Kröner war Eigentümer des Kreuzes und kümmerte sich sorgfältig darum. Vor allem die Christusfigur hütete er wie seinen Augapfel. Seit 1992 bewahrte er sie aus Angst vor Diebstahl bei sich zu Hause auf. In den 1940er-Jahren war die Figur tatsächlich einmal geklaut worden – allerdings kamen die Diebe nur bis München-Laim. Der 1935 geborene Kröner war damals noch ein Kind, doch die Tat muss in seiner Familie für erhebliche Aufregung gesorgt haben. Es war nämlich Leo Kröners Großvater Michael – nach dem alten Hausnamen seines Anwesens als Graf Michi bekannt – auf dessen Initiative das Kreuz entstanden ist. Gemeinsam mit einigen anderen Veteranen des Deutsch-Französischen Krieges der Jahre 1870/71 wollte er an einen der Ihren erinnern – an Rasso Baumgartner, der am 2. Dezember 1870 bei Orleans gefallen war.

Die Bemühungen um die Realisierung der Gedenkstätte dauerten einige Jahre. „Das Geld war knapp und das Projekt kam nicht recht voran“, erzählt Michael Kröners Urenkelin Heidrun Hensel. Doch der Zimmermann ließ nicht locker. Er bat das Königlich-Bayerische Forstamt Fürstenfeldbruck um eine Zuteilung von Holz und erhielt tatsächlich einen Eichenstamm, aus dem er das Kreuz samt trapezförmiger Rückwand und Überdachung fertigte. Die Christusfigur stiftete eine Münchnerin.

1912 wurde das Denkmal auf Betreiben des damaligen Pfarrers Paul Nett einer ersten Renovierung unterzogen. In den 1970er Jahren wurde es im Zuge der Flurbereinigung an seinen jetzigen Standort unweit der Amper an einem Feldweg Richtung Grafrath versetzt. Weitere Renovierungen folgten.

Nachdem die Christusfigur abgenommen worden war, wurden auch Rückwand und Überdachung entfernt. Den Corpus symbolisiert heute ein auf das Holzkreuz aufgebrachtes Metallkreuz. Dessen vier Enden und der Schnittpunkt sind rot gefärbt, um die Wundmale darzustellen. Erneuert wurde auch die Gedenktafel mit dem Namen und dem Sterbedatum Rasso Baumgartners. Das Original bewahrte Leo Kröner ebenfalls bei sich zu Hause auf, zusammen mit historischen Bildern, Zeitungsausschnitten und Bauplänen des Kreuzes.

Nach seinem Tod hat seine Großcousine Heidrun Hensel die Christusfigur an Bürgermeister Thomas Totzauer übergeben. „Ich finde, dass sie in Schöngeising bleiben sollte“, sagt sie. Das wäre sicherlich im Sinne der Familie Kröner, die über Generationen im Ort verwurzelt war. Wo die Figur einen würdigen Platz bekommt, ist offen. Totzauer kann sich vorstellen, sie in einem der beiden Leichenhäuser aufzuhängen. Zuvor müsse sie jedoch von einem Fachmann untersucht und gegebenenfalls restauriert werden.