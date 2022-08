Glasfasernetz in Schöngeising: Vermarktung startet

In Schöngeising soll das Glasfaser-Netz ausgebaut werden. Doch noch hat nicht einmal die Vermarktungsphase begonnen. symbolbild: DPA © Sina Schuldt

Privathaushalte und Gewerbetreibende haben ab 1. September die Möglichkeit, sich einen kostenfreien Hausanschluss an das geplante reine Glasfasernetz in Schöngeising zu sichern.

Schöngeising – Das teilt das Unternehmen GVG Glasfaser mit, das vom Gemeinderat beauftragt worden war. Damit der Ausbau realisiert werden kann, müssen sich mindestens 40 Prozent der mehr als 1000 Wohn- und Geschäftseinheiten dafür entscheiden.

Die Vermarktungsphase läuft bis Ende November.

Das Unternehmen baue das Netz eigenwirtschaftlich aus, man greife nicht auf Förder-, Steuer- oder Gemeindegelder zurück, so Martin Schwenke, GVG-Gebietsleiter für Bayern. „Aus diesem Grund benötigen wir für die Wirtschaftlichkeit eine entsprechende Akzeptanz in Schöngeising.“

Die GVG-Gruppe strebt in Schöngeising den Bau eines FTTH-Netzes (fibre to the home) an. Dabei werden die Glasfasern bis in die Wohneinheit gelegt. Jeder Kunde erhält also die Leistung, für die gezahlt wird, und muss sich die gebuchte Bandbreite nicht mehr mit der Nachbarschaft teilen. Die Entfernung zu den Verteilerkästen hat keine Auswirkungen mehr auf die Geschwindigkeit.

Schöngeisings Bürgermeister Thomas Totzauer ist überzeugt: „Mit dem geplanten flächendeckenden Glasfaserausbau in Schöngeising haben wir die Chance, uns hinsichtlich der immer weiter steigenden Bandbreitenanforderungen langfristig sicher aufzustellen.“ Der Rathauschef und sein Vertreter Thomas Betz haben sich bereits für einen Vertragsabschluss vormerken lassen.

Um über den geplanten Glasfaserausbau zu informieren, lädt die GVG Glasfaser Interessierte am Dienstag, 13. September, und Montag, 17. Oktober, zu Infoveranstaltungen im Sitzungssaal der Gemeinde (Amperstraße 22) ein. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Es steht aber nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Die Experten stehen vor und nach den Informationsveranstaltungen für Beratungen zur Verfügung.

Zudem werden offene Beratungstermine (ohne Anmeldung) im Sitzungssaal angeboten: montags von 14 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr. Weitere Kontaktmöglichkeiten: unter Telefon (04 31) 80 64 96 49 oder über das bereitstehende Kontaktformular auf teranet.de. Auf der Internetseite können Wunschtermine für eine kontaktlose Telefonberatung oder einen persönlichen Beratungstermin zu Hause gebucht werden. Der Vertrag kann auch direkt online abgeschlossen werden.

Wer innerhalb der Vermarktungsphase einen Vertrag abschließt, erhält den Anschluss kostenfrei. Die GVG übernimmt auch die Kosten für Tiefbauarbeiten ab Grundstücksgrenze bis zur straßenseitigen Gebäudefront bis einschließlich zum 15. verlegten Meter. Die Verlegung der Glasfaser kann in nahezu allen Fällen unterirdisch – bis direkt zur Hauswand – erfolgen. Der Vorgarten bleibt praktisch unangetastet. Und das kleine Loch in der Gebäudewand wird wieder absolut wasser- und luftdicht verschlossen. tb

