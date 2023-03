Krieger- und Soldatenverein: Im 126. Vereinsjahr wird gefeiert

Von: Ulrike Osman

Um die Kriegergedächtniskapelle an der Amperbrücke kümmern sich die Mitglieder des Krieger- und Soldatenvereins Schöngeising/Holzhausen seit jeher. Das Foto des Vorstands am Denkmal ist in den 1990er-Jahren entstanden. © mm

Vor 126 Jahren ist der Krieger- und Soldatenverein (KSV) Schöngeising/Holzhausen gegründet worden. Das 125-jährige Bestehen – im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben – wird nun am Sonntag, 26. März, mit einem Fest nachgeholt.

Schöngeising – Der Krieger- und Soldatenverein Schöngeising/Holzhausen gehört zu den ältesten Vereinen der Gemeinde. Neben dem Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege kümmert er sich um die Kriegergedächtniskapelle an der Amperbrücke. Die Kapelle mit einer 1691 geschaffenen Marienfigur von Melchior Seidl wurde 1917 geweiht. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs fiel sie der Brückensprengung durch deutsche Truppen zum Opfer. Nur die Madonna blieb unversehrt. Später bauten KSV-Mitglieder die Kapelle wieder auf. Bis heute kümmert sich der Verein um Reinigung und Pflege des Denkmals, sorgt für Blumen und führt Reparaturen aus.

Zwei Fahnen und zwei Kanonen

Nachdem der KSV am 16. Juni 1896 von 44 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen worden war, konnte im Jahr darauf die erste Vereinsfahne geweiht werden – „an einem herrlichen Sonntagmorgen“, wie es in der Chronik heißt. Über 90 Vereine und ein Bläserchor nahmen an der Feldmesse teil. Da auf der Fahne die Jahreszahl 1897 steht, gilt dies seitdem offiziell als Gründungsjahr. Zum regen Vereinsleben der ersten Zeit gehörten viele Veranstaltungen. Man besuchte Fahnenweihen anderer Vereine und beging im örtlichen Gasthaus Anlässe wie die Leichenfeier des Prinzregenten Luitpold im Jahr 1911 und den Geburtstag des Königs. In der Zeit des Nationalsozialismus sank die Mitgliederzahl auf 28. Im April 1944 bricht das Protokoll der Vereinsaktivitäten ab.

Erst im Oktober 1952 kam es auf Initiative von Karl Wunderlich zur Wiedergründung. Aus den zunächst 35 Mitgliedern wurden innerhalb weniger Jahre 103. Mit zunehmender Größe wuchs die Bedeutung des Vereins im Dorf, und so kaufte man sich 1958 eine Salutkanone, die auch anderen Vereinen zur Verfügung gestellt wurde. Dass es schon früher eine Kanone gegeben haben muss, wird aus alten Kassenbüchern deutlich. Dort sind immer wieder Ausgaben für Pulver und Schießer vermerkt.

1969 wurde eine neue Vereinsfahne angeschafft. Die Weihe war wieder ein Großereignis, wie ein Foto von damals belegt. Es zeigt eine Wiese voller ernst dreinblickender, festlich gekleideter Mitwirkender und Besucher.

Zum 100-jährigen Jubiläum 1997 beschloss der Verein eine bedeutende Satzungsänderung. Durften bis dahin nur über 21-jährige Männer aus Schöngeising, Holzhausen, Neuried, Angerhof und Rothschwaig Mitglied werden, so öffnete man sich nun auch für Frauen und Auswärtige. Die Altersgrenze wurde auf 18 Jahre abgesenkt.

Mitgliederschwund bereitet Sorgen

Doch heute sieht die Nachwuchssituation „bedauerlich“ aus, wie der Vorsitzende Wilhelm Dodenhoff berichtet. Schuld daran ist in seinen Augen die Abschaffung der Wehrpflicht. „Uns fehlen die Jahrgänge, die nicht mehr wehrpflichtig waren. Das macht allen Krieger- und Soldatenvereinen in Bayern große Sorgen.“ Vom früheren Höchststand von 120 Mitgliedern ist nur noch gut die Hälfte übrig. Auch die ehemals guten Verbindungen zum Brucker Fliegerhorst seien abgebrochen, bedingt durch die Corona-Unterbrechung. Trotz aller Zukunftssorgen wird am Sonntag das Jubiläum gefeiert – mit einem Gottesdienst in der Schöngeisinger Pfarrkirche (10 Uhr) und einem anschließenden Fest im Pfarrheim.

