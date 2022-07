In der Wald-Einsamkeit am Jexhof lebt ein Schwarzstorch

Schöngeising

Er ist scheu und lebt zurückgezogen: der Schwarzstorch. Am Jexhof lebt eines der Tiere.

Schöngeising - Im Gegensatz zum Weißstorch ist der Schwarzstorch ein scheuer Bewohner alter, geschlossener Wälder, wie das Landratsamt berichtet. Deshalb halte er sich im Gebiet rund um den Jexhof auf. Schwarzstörche liebten Moore und nasse Wälder. Die Wiedervernässung von Mooren wirke sich positiv auf den Bestand an Schwarzstörchen aus. Im Raum Starnberger See und im Ammersee-Gebiet dürften sechs bis acht Paare unterwegs sein, so das Landratsamt. Die Schwarzstörche beginnen sich jetzt zu sammeln, um in Richtung Spanien aufzubrechen. Dort überwintern sie.

Der Schwarzstorch ist in etwa so groß wie der Weißstorch, wie der Nabu auf seiner Homepage erklärt. Beim adulten Tier sind die Beine und der Schnabel leuchtend rot. Abgesehen von den weißen Achselfeldern, Bauch und Brust ist das gesamte Gefieder schwarz mit einem violetten bis grünen Metallschimmer. Die kleine Population des Schwarzstorchs gilt in Deutschland als nicht mehr gefährdet, so der Nabu. Der Schutz ihrer Neststandorte hat zu einer Bestandszunahme geführt.

