Zu schade zum Wegwerfen: Instrumente aus Müll erklingen am Wertstoffhof

Von: Hans Kürzl

In so einer Umgebung tritt man nicht alle Tage auf. Conrad Hermann, Vorsitzender Blasmusik Ein Horn aus Trichter und Schlauch, Töpfe als Schlagzeug und Trommeln aus alten Plastikfässern: Mit diesen selbstgebastelten Instrumenten aus Müll gaben die Mitglieder der Blaskapelle ein Konzert auf dem Wertstoffhof. Unterstützt wurden sie von der Jugendblaskapelle. © hans kÜrzl

Alte Blechdosen, Plastik und ausgediente Pfannen: Diese Dinge sind doch viel zu schade für den Müll. Das dachte man sich bei der Blasmusik Schöngeising – und bastelte daraus Instrumente. Wie diese klingen, konnten die Besucher bei einem Konzert erleben.

Der Ort des Geschehens war passenderweise der Wertstoffhof. Auch die Heinrich-Scherrer-Musikschule war mit dabei.

Nach Leibeskräften pustet Nepomuk in einen Schlauch, an dem ein Trichter montiert worden ist. Damit ist das Ganze zum Horn geworden. Alexandra und Maxi begleiten ihn, indem sie mit der Teufelsgeige so viel Lärm machen, wie es die daran befestigten Töpfe und Dosen hergeben. Der Spaß daran ist offensichtlich.

Auch die Mitglieder der Jugendblaskapelle, die die „normalen“ Instrumente bedienen, lassen sich davon anstecken. „In so einer Umgebung tritt man nicht alle Tage auf“, sagt Conrad Hermann, Vorsitzender der Blasmusik. Die professionelle Blasmusik brauche es schon auch, um Stücke wie „Rock me“, den Bozener Bergsteigermarsch oder „Mein Heimatland“ richtig zum Klingen zu bringen.

Natürlich solle das Konzert erst einmal Spaß machen, betont seine Stellvertreterin Claudia Hörger. „Uns und den Besuchern.“ Aber hinter der Aktion steckt auch eine Botschaft: „Nicht alles gleich wegwerfen. Vielleicht kann man es doch zu irgendetwas gebrauchen“, so Claudia Hörger. Deshalb hat man in den Familien gesammelt. „Alles, was irgendwie geeignet war.“ In einem Workshop haben Kinder und Eltern die Instrumente zusammengebaut.

Schnell war außerdem die Idee geboren, das Konzert im Großen Wertstoffhof zu geben. „Dort war man sehr kooperativ“, lobt Willi Hörger den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises. Den Ort des Geschehens habe man sich mit dem Hintergedanken ausgesucht, die Besucher des Wertstoffhofes zu entschleunigen. „Normal bist du am Samstag im Stress mit Entsorgen und Einkaufen“, so Willi Hörger, gleichzeitig Kultureferent in Schöngeising.

Der Plan gelingt bei einigen Besuchern: Sie verweilen und hören ein bisschen zu. Am Ende kommt sogar der Ruf nach Zugabe. Ein paar lassen sich die Wertstoff-Instrumente zeigen und erklären.

Stattgefunden hat das Konzert im Rahmen der Reihe „Musik an besonderen Orten“, die über die drei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Grafrath gestreut ist. Es ist eine Reihe, die im zweijährigen Rhythmus organisiert wird – in der Vergangenheit einmal als „Musik in besonderen Häusern“.

Durch den Auftritt am ungewöhnlichen Ort hofft die Blasmusik Schöngeising auch, eventuell neue Mitglieder zu gewinnen. Ebenso die am Wertstoffhofkonzert beteiligte Jugendkapelle unter der Leitung von Simon Weigl. 320 Mitglieder zählt man, davon sind 110 aktive und etwa 45 Jugendliche. Seit dem Ausklingen der Corona-Pandemie stagniert die Zahl. „Ich habe aber schon das Gefühl, dass wir das Publikum erreicht haben“, freut sich Claudia Hörger.

Sie erklärt auch, was mit den Wertstoff-Instrumenten nach dem Auftritt passiert. „Da wird jetzt sortiert.“ Ein paar Gegenstände kommen wieder mit nach Hause, andere in die richtigen Container und in den Kreislauf zur Wiederverwertung.

Nächste Konzerte

Im Rahmen der Reihe „Musik an besonderen Orten“ finden weitere Konzerte statt. Am Samstag, 22. Juli, wird ab 15 Uhr zu einem musikalischen Picknick auf der Wiese gegenüber des Fußballplatzes der SPVgg Wildenroth eingeladen. Am Sonntag, 23. Juli, spielt die Teahouse-Folk-Band am neuen Friedhof in Kottgeisering (ab 17 Uhr). Und Harfenmusik gibt es am Sonntag, 30. Juli, ab 14 Uhr an der Keltenschanze in Schöngeising. Treffpunkt ist der Parkplatz am Ende der Kirchstraße, dann wird eine halbe Stunde gewandert. Anmeldung für diesen Termin auf www.kusch.cc.