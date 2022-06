Jexhof: Erst war das Internet weg und jetzt ist die Telefonverbindung tot

Von: Ulrike Osman

Das Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising. (Archivfoto) © Weber

Schon wieder wird das Bauernhofmuseum von einem Kommunikations-Ausfall heimgesucht. Nachdem der Jexhof zuletzt wochenlang ohne Internet dastand, hat es nun die Telefonverbindung erwischt.

Schöngeising – Seit fast zwei Wochen funktioniert das Festnetz nicht. Museumsleiter Reinhard Jakob und seine Mitarbeiter sind nicht erreichbar – mitten in den Vorbereitungen für eine neue Ausstellung.

Grund ist wohl ein Gewitter

Auslöser war wohl ein Gewitter am vorletzten Sonntag, vermutet Jakob. „Es hat offensichtlich die Leitung zwischen dem Jexhof und Weßling beschädigt.“ Das Bauernhofmuseum ist über Schöngeisings Nachbargemeinde im Landkreis Starnberg ans Telefonnetz angeschlossen. Anbieter ist die Deutsche Telekom AG. Sie ist über den Schaden unterrichtet und will ihn auch beheben. Allerdings hat sie dem Bauernhofmuseum über dessen EDV-Firma mitgeteilt, dass sie zunächst eine Genehmigung für Grabungsarbeiten braucht. Diese erwarte sie am kommenden Mittwoch.



Reinhard Jakob beruhigt das keineswegs. „Wenn irgendwo eine Straße aufgegraben werden darf, ist damit ja noch nicht der Schaden behoben.“ Er fürchtet, dass sich die Reparatur noch länger hinzieht, da der kommende Donnerstag ein Feiertag ist – gefolgt von einem Brückentag und einem Wochenende.



Neue Ausstellung

Unterdessen rückt der Eröffnungstermin der nächsten Ausstellung näher. Ab dem 7. Juli geht es am Jexhof um die regionale Geschichte des Tattoos. „Wir sind mitten in den Vorbereitungen und müssen viele Termine koordinieren“, sagt Jakob. Ohne Telefon ist das schwierig. Natürlich können die Mitarbeiter ihre Handys nutzen, aber der mobile Empfang funktioniert an dem abgelegenen Standort nicht besonders gut. „Manchmal geht’s, manchmal muss man aber auch zum Telefonieren auf den Parkplatz gehen.“



Auch für die Buchung von Führungen und Kindergeburtstagen ist der Jexhof derzeit nicht zu erreichen. Erreichbar ist nur die Jexhof-Verwaltung im Landratsamt, Telefon (0 81 41) 51 92 05 Oder man schreibt eine E-Mail an info@jexhof.de. Denn das Internet funktioniert derzeit.

