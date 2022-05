Auf dem Youtube-Kanal des Jexhofs: Lukas erklärt historische Exponate

Von: Helga Zagermann

Wie funktioniert ein Röhrenradio? Der zehnjährige Lukas erklärt es auf YouTube. © mm

Neue Reihe startet auf YouTube-Kanal des Jexhofs

Schöngeising – Grammophone, Röhrenradios, Fotoapparate, Telefone, vorwiegend aus dem 20. Jahrhundert – vieles hat sich im Kinderzimmer vom Lukas Klatt angesammelt. Der Zehnjährige aus Mering hat nicht nur eine große Sammlung, sondern auch ein großes Wissen über historische Gegenstände. Dieses gibt er nun auf dem YouTube-Kanal des Jexhofs weiter – in der Reihe „Lukas erklärt“.

Die Museumsarbeit

Seit 2020 erscheinen in loser Folge Videos auf dem YouTube Kanal des Jexhofs, die die Vielseitigkeit der Museumsarbeit und des Lebens rund um das Bauernhofmuseum illustrieren. Lukas war den Mitarbeitern des Jexhofs bei einem Besuch am Jexhof-Depot wegen seiner Sachkenntnis zu historischen Objekten und zur Museumsarbeit aufgefallen. Nachgefragt, woher denn all das Wissen komme, erzählte er von seiner eigenen Sammlung. Mit fünf Jahren hat er zu sammeln angefangen. Die Stücke werden gepflegt, repariert und gelegentlich auch hergezeigt. Sogar einen eigenen Katalog gibt es zu allen Exponaten. So entstand die die Idee, den jungen Sammler und Forscher mit einigen seiner Objekte in einem Jexhof-Video zu Wort kommen zu lassen.

Gedreht wurde im Februar im Zwischendepot des Bauerhofmuseums Jexhof in Unterschweinbach mit Lukas und seinen Eltern Verena und Christoph Klatt. Nun ging die erste Folge online: „Wie funktioniert ein Röhrenradio? Lukas erklärt es.“

Der Bub erzählt spannende Fakten, zum Beispiel über die grundsätzliche Funktion eines Radios, den Empfang der Radiowellen, die Besonderheiten der Röhren und des „Magischen Auges“. Zwei weitere Videos sind bereits gedreht und werden demnächst online gehen. es

Die Reihe

„Lukas erklärt“ ist auf dem YouTube-Kanal des Jexhofs zu sehen. Der Kanal ist auch über www.jexhof.de/digital zu erreichen.

