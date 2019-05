In der Freinacht gestohlen worden: Maibaum am Jexhof doch noch aufgestellt - 

Um 12 Uhr war am Jexhof das Maibaumaufstellen angesetzt worden. Doch der Stamm wurde in der Nacht zuvor gestohlen. Nach einer ordentlichen Auslöse ging es dann aber pünktlich los.

Schöngeising - Da ist den Burschen von der Landjugend und der Feuerwehr Biburg ein wahres Meisterstück gelungen. Wenige Stunden bevor der Maibaum am Bauernhofmuseum Jexhof aufgestellt werden sollte, wurde er noch gestohlen. Doch rechtzeitig in der Früh wurde er wieder zurückgebracht. Aber vor dem Aufstellen musste erst noch eine Auslöse verhandelt werden.

Am Ende stand der Maibaum am Jexhof doch noch

Für den Landesbund für Landesbund für Vogelschutz (LBV) und den Jexhof, denen der Maibaum gehört, wurde es eine teuere Angelegenheit. Sie mussten den Burschen aus dem Nachbarort 100 Liter Bier und für jeden eine Brotzeit als Auslöse zahlen, bevor sie um 12 Uhr mit dem Aufstellen des Baums beginnen konnten. Anschließend ließen es sich alle Helfer schmecken und genossen den sonnigen 1. Mai.

+ Freuten sich über ihre Auslöse: Die Maibaumdiebe von der Landjugend und von der Feuerwehr Biburg. © Weber



