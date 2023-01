Kulturverein blickt im Programm auf Saal-Eröffnung

Schöngeising

Freilich, im Bürgerhaus in Schöngeising sind Veranstaltungen gut umzusetzen. Und davon hat der Kulturverein Schöngeising (KuSch) auch in den vergangenen Jahren reichlich Gebrauch gemacht.

Schöngeising – Doch dieses Jahr, mit der Eröffnung des neuen Gemeinschaftshauses in der Gemeinde, wird die Lage für den Vereinsvorsitzenden Gerhard Gauck und seine fleißigen Mitstreiter noch viel besser: Künftig gibt es einen großen Saal, in dem auch Kultur angeboten werden soll. Das neue Platzangebot kommt gerade recht, denn der KuSch feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen.

Folgerichtig sorgt der Verein mit Unterstützung von Theaterverein, Blasmusik und örtlicher Musikschule für das Eröffnungsspektakel im Oktober. Wie berichtet, ist dann an vier Abenden – geplant: 6., 8., 13. und 14. Oktober – unter dem Motto „Aufg’sperrt is“ ein Theaterstück zu sehen. Alle arbeiten auf diese Revue hin, zu der auch eine eigene Internetseite in Betrieb gehen wird.

Das alles koste Zeit und Energie, betont Gerhard Gauck. Dennoch habe der KuSch ein abwechslungsreiches Jahresprogramm zusammengestellt.

Im November in neuer Heimat

Los geht es allerdings nicht in Schöngeising, sondern auswärts: Am Sonntag, 29. Januar, wird ein Ausflug ins Buchheim-Museum in Bernried organisiert. Nach der KuSch-Jahresversammlung am Freitag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr im Sportheim geht esl zurück ins Bürgerhaus an der Von-Hundt-Straße 18: Dort serviert die Gruppe „The Abstract Truth“ Jazz und Swing (ab 20 Uhr, 16 Euro Eintritt).

Kabarettist Josef Brustmann ist am Samstag, 25. März, im Bürgerhaus zu Gast (ab 20 Uhr, 17 Euro Eintritt). Und in den Ferien von 7. bis 11. August wird dort ein Theaterworkshop für Fünf- bis Achtjährige angeboten (Montag bis Donnerstag 9 bis 13 Uhr, Freitag 11 bis 15 Uhr).

Weitere Ausflüge führen nach Grafrath und München. Zum einen nämlich in die Rassokirche für eine Führung am Sonntag, 30. April (ab 14 Uhr, Spenden erbeten). Und dann nach Schwabing für einen Stadtrundgang zum Thema Jugendstil am Sonntag, 25. Juni (ab 14 Uhr, sechs Euro). Mit der in Grafrath lebenden Autorin Martina Türschmann sind Interessierte am Sonntag, 21. Mai, ab 14 Uhr im Wald am Jexhof unterwegs. Dort wird nach dem Miesegrimm gesucht, der in ihren Büchern für Heranwachsende die Hauptrolle spielt.

Zudem beteiligt sich der KuSch an der Reihe „Musik an besonderen Orten“, bei der mehrere Veranstaltungen in der Verwaltungsgemeinschaft Grafrath stattfinden. Der KuSch ist am Sonntag, 30. Juli, an der Reihe: Das noch genauer zu planende Event an der Keltenschanze beginnt um 14 Uhr.

Nach dem Eröffnungsspektakel kehrt der Kulturverein dann mit seiner letzten für 2023 geplanten Veranstaltung ins neue Gemeinschaftshaus zurück: Liedermacher und Kabarettist Roland Hefter zeigt dort am Samstag, 4. November, 20 Uhr, sein Programm „So lang’s no geht“. Und während sich Roland Hefter fragt, wie viele Jahre er auf der Bühne seinem schon über 30 Jahre dauernden Schaffen noch hinzufügen kann, da geht es in Schöngeising erst richtig los – mit viel Platz für Kultur im neuen Gemeinschaftshaus an der Gusso-Reuss-Straße 1. HELGA ZAGERMANN

Eine Anmeldung

ist bei allen Veranstaltungen notwendig: per Mail an karten@kusch.cc. Nähere Infos zu den Veranstaltungen auf www.kusch.cc und demnächst auf der neuen Homepage www.aufgsperrt-is.de. Für KuSch-Mitglieder gibt es ermäßigte Kartenpreise.

