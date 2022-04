Landwirte von Morgen auf dem Prüfstand

Von: Lisa Fischer

Teilen

Baum pflanzen auf Zeit: Simon Haas überzeugt in dieser Kategorie. © Peter Weber

Beim Forstlichen Wettbewerb auf dem Jexhof konnten Landwirt-Azubis ihr Können und Wissen zur Waldarbeit beweisen. Zweieinhalb Stunden lang hieß es höchste Konzentration – vor allem an der Motorsäge.

Schöngeising – Ob mit der Kettensäge präzise eine Scheibe von einem Baumstamm abschneiden, Setzlinge unter Zeitdruck richtig einpflanzen oder ein Wissenstest über Gefahren im Wald: Der Forstliche Wettbewerb, veranstaltet vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck (AELF), forderte die Teilnehmer in vielen Bereichen heraus. 53 Auszubildende der Landwirtschaft aus Betrieben in Fürstenfeldbruck, Dachau und Landsberg trafen am Jexhof zusammen, um ihr Können und Wissen in vier Praxis-Aufgaben und einem Wissenstest unter Beweis zu stellen.

Michael Ginzky aus Fürstenfeldbruck ist im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung beim Biolandhof Unglert in Puchheim. „Die Arbeitskleidung für den Wettbewerb haben wir von unserem Betrieb erhalten“, sagt der 19-Jährige.

Und das ist Pflicht, erklärt Stefan Warsönke, Bereichsleiter Forsten beim AELF. „Helm, Gehörschutz, Schnittschutzhose und Weiteres müssen die Azubis mitbringen“, so Warsönke. „Auch die Motorsäge muss den Sicherheitsvorschriften entsprechen.“ Sonst drohe ein Ausschluss vom Wettbewerb.

In Action: Michael Ginzky an der Motorsäge. Dabei ist volle Konzentration gefragt. © Peter Weber

Auf dem landwirtschaftlichen Hof des Klosters St. Ottilien macht Fabian Mayr aus Schwabhausen bei Landsberg seine Ausbildung. In der Wettbewerbs-Kategorie „Fällschnitt“ hat der 19-Jährige alles rausgeholt und 100 von 100 Punkten erreicht. Sonderlich überrascht sei er über seine Leistung aber nicht. „Wir haben daheim auf dem Hof sehr viel Holz. Da habe ich früh mit angepackt.“

An der Station „Präzisionsschnitt“ setzt Amelie Tepe aus Dachau die Kettensäge an einem Baumstamm an, der vor ihr auf dem Boden liegt. Konzentriert schneidet sie eine Baumscheibe ab und ist am Ende von ihrem Können überrascht. „Ich habe mich nicht groß auf den Wettbewerb vorbereitet“, sagt die 19-Jährige, die ein duales Studium zur Landwirtin macht.

Ob Landwirt-Azubi Michael Ginzky (r.) die Fallkerbe richtig gesetzt hat, wird vom Experten beim Forstlichen Wettbewerb genauestens überprüft. © Peter Weber

Beim Baum pflanzen auf Zeit überzeugt Simon Haas aus Oberbachern (Kreis Dachau) Prüfer Jürgen Belz vom AELF. „Hier ist wichtig, dass die Erde aufgekrümelt und nicht zu fest angedrückt wird“, erklärt Stefan Warsönke.

Alle praktischen Aufgaben des Forstlichen Wettbewerbs finden auf dem Außengelände des Jexhofs statt. Nur für den Wissenstest geht es in das Bauernhofmuseum. Hier müssen die angehenden Landwirte anhand von Fotos, auf denen Blätter und Knospen abgebildet sind, erraten, welche Pflanze sich dahinter versteckt. „Zwei weitere Fotos zeigen einen Borkenkäferfraß in einem Baum“, verrät Warsönke. Auch das müssen die Azubis erkennen.

Bei der Siegerehrung (v.l.): Stefan Warsönke (AELF), Rudolf Stefan Kerle (3. Platz), Alexander Zettl (1. Platz), Dominik Kees (2. Platz) und Rainer Thoma (AELF). © AELF

Nach über zweieinhalb Stunden Wettbewerb werden von Stefan Warsönke und Rainer Thomas, Bildungsberater am AELF, die Sieger gekürt. Den ersten Platz sichert sich der Olchinger Alexander Zettl vom Ausbildungsbetrieb Mayr in Mammendorf. Platz zwei und drei belegen Dominik Kees aus Ingenried (Weilheim-Schongau) und Rudolf Stefan Kerle aus Wollomoos (Kreis Dachau) vom Estinger Betrieb Hatzlhof.