Letzte Chance auf Glasfaser in Schöngeising

Von: Ulrike Osman

Noch bis zum 9. Dezember können die Bürger einen kostenlosen Hausanschluss beantragen. © dpa

Der geplante Glasfaserausbau in Schöngeising könnte in letzter Minute scheitern. Zum Ende der offiziellen Vermarktungsphase am 30. November hatten sich noch nicht genügend Haushalte verbindlich für einen Anschluss entschieden.

Schöngeising – Die Kieler Unternehmensgruppe GVG Glasfaser mit ihrer Marke Teranet will in der Gemeinde den eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau vornehmen. Voraussetzung ist, dass sich 40 Prozent der Haushalte anschließen lassen. Um genügend Bürger für einen Glasfaseranschluss zu gewinnen, startete am 1. September eine dreimonatige Kundenakquise mit Informationsveranstaltungen, Service-Büro und persönlichen Beratungsterminen bei Interessierten zu Hause.

Die Vermarktung lief gut an. Bei der Bürgerversammlung Anfang November konnte Bürgermeister Thomas Totzauer (Freie Wähler/FW) berichten, dass sich bereits 30 Prozent der gut 1000 Privathaushalte und Gewerbeeinheiten verbindlich angemeldet hätten. Die fehlenden zehn Prozent bis Ende des Monats zu schaffen schien kein Problem zu sein. „Aber jetzt knirscht es doch noch“, musste der Rathauschef jüngst im Gemeinderat vermelden.

Vize-Bürgermeister Thomas Betz (FW) erklärte, dass am letzten Vermarktungstag noch etwa 30 bis 40 Vertragsabschlüsse zum Erreichen der Quote gefehlt hätten. „Es steht Spitz auf Knopf.“ Der Glasfaserausbau sei die Grundlage für viele zukünftige Projekte der Gemeinde. Sollte er nicht zustande kommen, wäre das nach Betz’ Worten „eine wahnsinnige Enttäuschung“.

In einem Schreiben an alle Haushalte haben sich Totzauer und Betz deshalb noch einmal an die Bürger gewandt und dazu aufgerufen, „die letzte Chance auf Glasfaser für Schöngeising“ zu nutzen. Mit einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur könne man langfristig die Attraktivität des Ortes als Wohn- und Arbeitsstandort sicherstellen, könne Hochwasserschutz, Sturzflutmanagement, Wasserversorgung und die geplante Dorf-App zukunftssicher aufstellen.

Der Glasfaseranschluss ist in dieser Phase kostenlos. Die Planungs- und Herstellungskosten trägt die GVG Glasfaser. Das gilt zumindest dann, wenn die Haushalte anschließend Kunde des Telekommunikationsanbieters werden und einen Vertrag über Internet-, Telefonie- oder Fernsehdienste abschließen. Wer das nicht will, aber trotzdem den Hausanschluss legen lassen möchte, zahlt 795 Euro. „Es ist fraglich, ob es in Zukunft nochmal ein derartiges Angebot für Glasfaser in Schöngeising geben wird“, schreiben die beiden Bürgermeister.

Die GVG Glasfaser hat unterdessen mitgeteilt, dass zwar der offizielle Vermarktungszeitraum geendet habe, Privatpersonen und Betriebe jedoch noch bis zum kommenden Freitag, 9. Dezember, die Möglichkeit haben, einen kostenlosen Hausanschluss zu beauftragen.

„Mit dem Rückenwind aus der Bevölkerung und der Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung sind wir zuversichtlich, noch vor Weihnachten eine positive Ausbauentscheidung für Schöngeising verkünden zu können“, so ein Unternehmenssprecher.

