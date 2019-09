Mehr Naturschutz an den Amperdämmen bei Schöngeising

Die Stadtwerke Fürstenfeldbruck verstärken ihr Engagement beim Umweltschutz in der Region.

Schöngeising– Dazu wird künftig bei der Durchführung der vorgeschriebenen Unterhaltsmaßnahmen zur Erhaltung der Standsicherheit und Funktionalität der Amperdämme in Schöngeising noch stärker Rücksicht auf Flora und Fauna genommen. Darauf verständigten sich Stadtwerke-Projektingenieur Markus Wäcker, Peter Drexl (Meister Erzeugung) und Gebietsbetreuer Sebastian Böhm vom Landschaftspflegeverband im Rahmen einer Ortsbegehung des Amperdamms.

„Die Amperdämme oberhalb der Wehranlage Schöngeising erfüllen in einer ansonsten landwirtschaftlich genutzten Landschaft eine wichtige ökologische Funktion“, betonte Böhm. Sie seien ein Lebens- und Fortpflanzungsraum für Insektenarten und andere Lebewesen. Er hob den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling hervor, eine Tagfalterart. Eine Besonderheit sei auch das Vorkommen des Großen Wiesenknopfs: „Aufgrund der Intensivierung der Grünlandnutzung sowie Umbruch der Grünlandflächen in Ackerland findet sich diese einst weit verbreitete Pflanze nur noch punktuell entlang der Amper.“ Und das habe Auswirkungen auf den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling: Diese Schmetterlingsart sei auf den Großen Wiesenknopf angewiesen, da sie ihre Eier ausschließlich in dessen Blütenköpfe legt.

Bislang wurden die Grünflächen zweimal im Jahr gemäht, im Juni und im September. Höchste Priorität hat dabei die Entfernung von Gehölzaufwuchs, weil Wurzeln Schäden an den Dammbauwerken verursachen könnten. Nun wurde eine Lösung gesucht, um zum Schutz der Natur nur noch einmal mähen zu müssen – aber gleichzeitig sollte die Sicherheit der Dämme gewährleistet sein. „Das Ergebnis ist die Reduktion auf eine Mahd im September“, berichtete Wäcker. Zudem werde man punktuell und mehrfach Gehölz und gebietsfremde Pflanzen entfernen, etwa die Goldrute. So könnte sich der Große Wiesenknopf ausbreiten und damit der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling.