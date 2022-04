Neuer Wirt übernimmt Gastronomie am Jexhof - er kocht auch nach alten Rezepten

Von: Ulrike Osman

Wirt Andreas Stipp serviert Gerichte, von denen man sich gut vorstellen kann, dass sie auch früher auf dem Jexhof verzehrt wurden, als der noch ein echter Bauernhof war. © Weber

Zwei Monate lang gab es im Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising keine Bewirtung. Jetzt werden wieder Speisen und Getränke serviert.

Schöngeising – Der Clou: Die Besucher sollen so auch geschmacklich die Welt eines Bauernhofs vergangener Tage erkunden können.

Als Andreas Stipp am 1. März zum ersten Mal aufsperrte, wurde prompt das Wetter schön. „Es war gleich richtig gut was los“, freut sich der Quereinsteiger, der Kunstgeschichte studiert hat, viele Jahre lang das elterliche Bauunternehmen leitete und eine eigene Leuchtenfirma betrieb. „Ich ändere gern meine Perspektive im Leben“, sagt Stipp.

Jexhof: Wirt Mitglied im Förderverein

Den Jexhof kennt der Wörthseer schon lange. Er war Mitglied im Förderverein, hat bei den früheren Wirtsleuten manchmal im Urlaub ausgeholfen – und auf unzähligen Spaziergängen mit seinem Hund die idyllische Umgebung erkundet. Als die Gastronomie Ende letzten Jahres vakant wurde, dachten das scheidende Pächterehepaar und die Musuemsleitung schnell an Stipp als Nachfolger. Er bewarb sich daraufhin mit einem Konzept beim Landratsamt, das als Betreiber des Museums die Gaststätte verpachtet.

„Einfache, ehrliche Gerichte aus regionalen Produkten und Bioprodukten“ sind das zentrale Element in Stipps Gastro-Konzept. Unter „ehrlichen Gerichten“ versteht er Speisen nach alten Rezepten, von denen man sich gut vorstellen kann, dass sie früher auf dem Jexhof verzehrt wurden, als der noch ein echter Bauernhof war. Angeboten werden etwa Linseneintopf, Graupensuppe, an Festtagen besondere Fleischgerichte wie Schweinsbraten oder „Böfflamott“ (genau so soll es in der Karte stehen). Auch beim Brotzeit-Angebot ist etwas Neues aufgetaucht – der „Jexburger“, eine Semmel mit Fleischpflanzerl, Krautsalat, Tomate und weiteren Belägen.

Jexhof: Kaffee und Kuchen sehr beliebt

Vielen Besuchern steht der Sinn aber vor allem nach Kaffee und Kuchen, hat Stipp festgestellt – und sich entsprechend gute Lieferanten gesucht. Darunter ist eine regionale Bäckerei, die für ihren Bienenstich berühmt ist, und die frühere Betreiberin des Klostercafés in St. Ottilien. „Mir ist es wichtig, eine schöne Atmosphäre zu schaffen, die zu diesem historischen Ort passt“, sagt der Wirt.

Ein Blick in Stüberl und Biergarten am Jexhof macht deutlich, was er meint. Kleine Deko-Elemente wie Blumentöpfe, Häkeldeckchen und Messing-Kerzenleuchter unterstreichen das urige Ambiente. An stark frequentierten Tagen will Stipp künftig draußen eine zweite Theke für Kaltgetränke aufbauen, um den Andrang am „Nadelör“ der Theke im Eingangsbereich zu entzerren. Die Umbaupläne des Landratsamts, das die Gastronomie in den alten Traktorstadl auslagern möchte, würde er begrüßen – allein schon, weil sich die momentan recht beengten Küchenverhältnisse verbessern würden.

