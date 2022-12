Nistplätze schaffen für Gebäudebrüter

Von: Ulrike Osman

Teilen

Ein Vogel steht auf einem Nistkasten © F. Hecker/Imago

Zum Erhalt der Artenvielfalt tragen nicht nur Streuobstwiesen und Blühflächen bei. Auch bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen kann man für bestimmte Tierarten einiges tun.

Schöngeising – Dieses Thema greifen die Grünen in Schöngeising auf. Sie wollen, dass die Gemeinde künftig bei der Errichtung, Modernisierung und Wärmedämmung eigener Gebäude Nistplätze für gebäudebrütende Vögel, Fledermäuse und Insekten einrichtet, sofern dies möglich und sinnvoll ist.

Bei energetischen Sanierungen gehen vielfach Lebensstätten für Tiere verloren, argumentiert die Schöngeisinger Grünen-Gemeinderatsfraktion in einem entsprechenden Antrag. „Kulturfolger wie Zwergfledermaus und Mauersegler finden immer weniger Nistmöglichkeiten in perfekt gedämmten und makellos dichten Fassaden. Der Haussperling wurde zwischenzeitlich sogar in die Vorwarnstufe der Roten Liste aufgenommen.“

Bei Sanierungen

Dabei sei es einfach, selbst bei umfangreichen Sanierungsarbeiten Rücksicht auf die Bedürfnisse der Tiere zu nehmen, schreiben die Gemeinderatsmitglieder Barbara Lackermeier, Gerhard Jilka und Christian Dawid. „Es existieren mittlerweile verschiedene Modelle von Fledermausquartieren und Nistmöglichkeiten für Gebäudebrüter, die entweder auf der Fassade angebracht oder in die Dämmung integriert werden.“ Diese Lösungen seien optisch unauffällig und könnten mit vergleichsweise geringem Aufwand dazu beitragen, die Bestände der Arten zu stabilisieren.

Barbara Lackermeier kann sich vorstellen, dass solche Nistkästen als generationenübergreifendes Projekt gemeinsam gebaut und aufgehängt werden: mit Mitgliedern des Gartenbauvereins, Mädchen und Buben des Kindergartens, Vertretern des Seniorenbeirats und Privatpersonen.

In anderen Bundesländern ist man bei dem Thema offenbar schon weiter. Dort verleihe der Naturschutzbund Deutschland (NABU) die Plakette „Fledermausfreundliches Haus“. „In Bayern gibt es diese Initiative leider noch nicht, aber die Gemeinde könnte hier mit gutem Beispiel vorangehen“, so Lackermeier. In ihren Augen sollten auch private Bauherren Nisthilfen an ihren Häusern anbringen. Die Verwaltung solle prüfen, so der Vorstoß der Grünen, mit welchen Mitteln und Instrumenten dies erreicht werden könne.

Der Antrag der Grünen stand in der jüngsten Gemeinderatssitzung zwar auf der Tagesordnung, seine Behandlung wurde jedoch verschoben. Er soll laut Bürgermeister Thomas Totzauer (Freie Wähler) in der ersten Sitzung des neuen Jahres Thema sein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.