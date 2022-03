Olympia-Attentat: Ausstellung am Jexhof erinnert an die Opfer - Israelischer Generalkonsul spricht

Von: Ulrike Osman

Landrat Thomas Karmasin sprach über den geplanten digitalen Erinnerungsort. Man wolle ein internationales Publikum erreichen. © Peter Weber

50 Jahre nach dem schrecklichen Ende des Olympia-Attentats auf dem Brucker Fliegerhorst wird im Landkreis der zwölf Opfer gedacht. Jeden Monat wird die Erinnerung einem tragisch beendeten Leben gewidmet. Im März steht ein israelischer Gewichtheber im Mittelpunkt einer Ausstellung am Jexhof.

Schöngeising – Ze’ev Friedman war ein friedlicher, unpolitischer Mensch. Ein erfolgreicher Sportler, für den die Olympischen Spiele 1972 Höhepunkt und Abschluss seiner Karriere als Gewichtheber sein sollten. Er wollte danach in seinen Beruf als Lehrer zurückkehren. Er war 28, das Leben lag vor ihm.

Doch Friedman sah das heimische Israel nie wieder. Er wurde eines der zwölf Opfer des Olympia-Attentats, das sich heuer zum 50. Mal jährt. Im Rahmen der Reihe „Zwölf Monate – zwölf Namen“ erinnert eine Sonderausstellung des Bauernhofmuseums Jexhof an ihn. Draußen, unter freiem Himmel, erzählen große Banner die Geschichte des jungen Mannes, dessen Familie sich gerade ein neues Leben aufgebaut hatte.

Stellvertretender israelischer Generalkonsul zu Gast

Zur Ausstellungseröffnung kam neben Landrat Thomas Karmasin auch der stellvertretende israelische Generalkonsul Liran Sahar aus München auf den Jexhof. „Bis heute ist das Massaker von 1972 eine offene Wunde für uns“, sagte er in einer kurzen Ansprache. Der Terroranschlag auf die Olympia-Sportler versetzte Israel damals in einen Schockzustand, war ein weiteres Trauma für die Überlebenden des Holocausts.

„Bis heute ist das Massaker von 1972 eine offene Wunde für uns“: Das sagt der stellvertretende israelische Generalkonsul Liran Sahar bei der Eröffnung der Sonderausstellung über den israelischen Gewichtheber Ze’ev Friedman, der 1972 beim Olympia-Attentat in München getötet wurde. © Peter Weber

Zu ihnen gehörte auch Friedmans Familie, die vor den Nazis nach Sibirien geflohen war. Dort kam Ze’ev im Juni 1944 zur Welt. 1960 gelang es der Familie, über Polen nach Israel zu emigrieren. Damit ging ein langgehegter Traum in Erfüllung. Der 1,56 Meter kleine Athlet war zunächst ein erfolgreicher Turner, dann wechselte er zum Gewichtheben. Im Bantamgewicht wurde er mehrfacher israelischer Meister, brach Rekorde, vertrat sein Land auch international.

Bilder des Schreckens statt strahlender Medaillengewinner

Welche Gedanken haben ihn wohl bewegt, als er 1972 zu den Olympischen Spielen nach München reiste, in die ehemalige Hauptstadt der braunen Bewegung? „Seht, es ist euch nicht gelungen, mich zu vernichten“, mag er gedacht haben, glaubt Reinhard Jakob. Spürbar bewegt berichtete der Leiter des Jexhofs von seinen persönlichen Erinnerungen daran, wie aus „den heiteren Spielen eine menschengemachte Tragödie wurde“. Wenn Jakob heute zurückdenkt, verblassen die Bilder strahlender Medaillengewinner vor der „Show des Schreckens“, der auch Ze’ev Friedman zum Opfer fiel.

Dass er unter den elf Israeli war, die am 5. September von palästinensischen Terroristen als Geiseln genommen wurden, war ein tragischer Zufall. Er war im falschen Zimmer -– sein eigenes hatte er einem Freund zur Verfügung gestellt. Der gescheiterte, für alle Geiseln tödliche Befreiungsversuch auf dem Brucker Fliegerhorst ist für den Landkreis ein trauriges Erbe und eine fortdauernde Aufgabe.

Seit 25 Jahren gibt es jährliche Gednekveranstaltungen

Seit 1997 gibt es jährliche Gedenkveranstaltungen, seit 1999 eine Gedenkstätte am Fliegerhorst. Ein digitaler Erinnerungsort ist in Vorbereitung. „Mit einer Homepage, einer App und über die sozialen Medien wollen wir mehrsprachig und ortsunabhängig ein breites internationales Publikum erreichen“, so Landrat Karmasin.

Wie wichtig die Erinnerungsarbeit auch nach einem halben Jahrhundert noch ist, unterstrich Liran Sahar. Er erlebe manchmal, dass die Deutschen Angst hätten, beim Gedenken etwas falsch zu machen. Dabei gebe es nur einen einzigen wirklichen Fehler: „Am schlimmsten ist es, wenn nicht erinnert wird.“ Umso bedeutsamer sei ein Projekt wie „Zwölf Monate – zwölf Namen“, es schaffe Raum und Zeit, sich jedem Opfer zu widmen. „Gerade im Landkreis Bruck ist die Erinnerungsarbeit besonders intensiv“, lobte Sahar.

Die Ausstellung ist bis 31. März im Außenbereich des Jexhofes zu sehen.