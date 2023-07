Anwohner fordern Verkehrsberuhigung und Lärmschutz

Von: Ulrike Osman

Susanne Härtl übergibt Bürgermeister Thomas Totzauer eine Liste mit 140 Unterschriften. © Osman

Lärm, überhöhte Geschwindigkeiten und immer wieder gefährliche Situationen bis hin zu Unfällen: Darunter leiden die Schöngeisinger im Bereich der Ortsausgänge am Enterbruck und der Brucker Straße. Die Anwohner fordern verkehrsberuhigende Maßnahmen und Lärmschutz.

Schöngeising - Brucker Straße und Enterbruck sind ein- und dieselbe Kreisstraße, lediglich der Name wechselt im Ort. Dass an beiden Ortseingängen mit überhöhten Geschwindigkeiten gefahren wird, beobachten die Bürger täglich.

„Aufgrund der Straßenführung werden Verkehrsteilnehmer dazu animiert, noch weit innerhalb der Ortschaft zu beschleunigen“, heißt es in dem Schreiben, das Anwohnerin Susanne Härtl zusammen mit den Unterschriften an Bürgermeister Thomas Totzauer übergab. Mitunter würden Autofahrer, die mit angepasstem Tempo unterwegs seien, noch in der Ortschaft überholt. Dies führe immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen, zuletzt im Mai, als es innerhalb von neun Tagen zwei Mal krachte.

Beliebt ist die Brucker Straße offenbar auch bei sogenannten Autoposern, die hier ihre „Beschleunigungswerte testen“, wie es in dem Schreiben heißt. Erst kürzlich habe man beobachtet, dass einige mehrfach auf dem schnurgeraden Abschnitt zwischen Römer- und Kirchstraße hin- und herfuhren und für entsprechenden Lärm sorgten.

Verschärft wird die Situation durch die Tatsache, dass sich an der Brucker Straße kurz nach dem Ortsschild eine Bushaltestelle befindet. Hier steigen vor allem viele Schüler ein und aus. Wegen der vorgelagerten S-Kurve und der „rasanten Fahrmanöver einiger Verkehrsteilnehmer“ sei das Überqueren der Straße an dieser Stelle für die Kinder, aber auch für alle anderen Fußgänger sehr gefährlich.

Die Anwohner fordern für die gesamte Strecke ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern sowie eine Veränderung der Straßenführung durch Kreisverkehre an der Römerstraße und am Wertstoffhof. Zudem sollten zur Abschreckung regelmäßige Verkehrskontrollen stattfinden, so die Bürger. Eine Liste mit 140 Unterschriften unterstreicht die Forderung, die auch von der Gemeinde unterstützt wird. Handeln müsste allerdings der Landkreis.

Das Schreiben samt Unterschriften geht nun ans Landratsamt, ebenso eine Stellungnahme des Gemeinderats, der die Forderungen grundsätzlich unterstützt. Bürgermeister Thomas Totzauer hofft in der Folge auf einen Ortstermin mit Vertretern des Landkreises und weiterer maßgeblicher Behörden.