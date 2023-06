Vorstand kündigt Rückzug an: Nachwuchssorgen beim Jexhof-Förderverein

Von: Ulrike Osman

Bei der Ausstellungseröffnung (v.l.): Museumsleiter Reinhard Jakob, Künstler Bernhard Schmid und Kulturreferentin Christina Claus. © mm

Maiandacht, Erntedankfest, Apfeltag, Wildessen: Mit seinen Veranstaltungen bereichert der Förderverein Jexhof das ganze Jahr über das Programm des Bauernhofmuseums. Heuer feiert er sein 40-jähriges Bestehen. Mit seinen rund 700 Mitgliedern ist der Verein gut aufgestellt, und doch gibt es Nachwuchssorgen.

Schöngeising – Bei den nächsten Wahlen will sich der gesamte Vorstand aus Alters- oder familiären Gründen zurückziehen. Nachfolger sind nicht in Sicht. „2025 hören wir alle auf, da kann kommen, was will“, sagt die Vorsitzende Uta Lutz. „Und wenn es keine Nachfolger gibt, hören wir trotzdem auf.“

Auch der Leiter hört auf

Die 83-Jährige gehört dem Vorstand seit 17 Jahren an und ist vor kurzem noch einmal im Amt bestätigt worden. Das ehrenamtliche Engagement halte sie „frisch und munter“, sagt die Seniorin. Aber in zwei Jahren, mit dann 85, will sie es trotzdem gut sein lassen – zumal Ende 2024 Museumsleiter Reinhard Jakob in den Ruhestand geht. Da biete sich ein Führungswechsel auch im Förderverein an.

Ihr Stellvertreter habe ebenfalls seinen Rückzug angekündigt, so Uta Lutz. Schriftführerin und Schatzmeisterin hätten sich am liebsten schon dieses Jahr zurückgezogen, konnten aber zu einer weiteren Amtszeit überredet werden. „Unsere Mitgliederzahl wächst, aber es will keiner in den Vorstand“, sagt Uta Lutz.

Dass die Jüngeren davor zurückscheuen, ein Amt mit all seinen Verpflichtungen zu übernehmen – dafür hat die Vorsitzende Verständnis. Die Leute seien halt beruflich sehr eingespannt. Ideal wäre es, wenn sich „junge Rentner“ finden würden, die Lust hätten auf die ehrenamtlichen Aufgaben. Dazu gehören die Teilnahme an Sitzungen und die Mithilfe bei Festen und Veranstaltungen auf dem Jexhof. Was, wie Uta Lutz betont, viel Spaß macht. „Es ist eine wunderschöne Arbeit. Ich habe noch nie bereut, hier mitzumachen.“

Null Resonanz

Ein Aufruf im Mitgliederbrief sollte geeignete Kandidaten hervorlocken. Doch gebracht hat das nichts. „Da kam null Resonanz.“ Lediglich eine Interessentin gebe es, die bereits tatkräftig mitarbeitet. „Unser Vorstandslehrling ist der einzige Hoffnungsschimmer.“ Doch eine Person allein reicht halt nicht.

Wie wichtig der Förderverein für den Jexhof ist, unterstreicht Museumsleiter Jakob. Neben der Organisation eigener Veranstaltungen beteiligt sich der Verein an der Finanzierung kleinerer baulicher Maßnahmen wie dem Hühnerhaus oder dem Neubau des Spielplatzes. Er gibt Zuschüsse für Anschaffungen und Publikationen. „In der Summe ist das ganz wichtig“, so Jakob. „Außerdem ist der Verein eine Lobby, die in die Gesellschaft ausstrahlt.“

Über die Zusammenarbeit zwischen den Ehrenamtlichen und den Jexhof-Mitarbeitern schwärmen Lutz und Reinhard in den höchsten Tönen. Die Vorsitzende spricht von einem geradezu familiären Zusammenhalt. „So ein Miteinander findet man selten“, bestätigt Jakob. Die Zahl seiner Veranstaltungen hat der Förderverein bereits reduziert. Nicht, weil Helfer fehlen würden, sondern weil die Einnahmen zu gut waren und das Finanzamt die Hand aufhielt. Überfordert würde der neue Vorstand des Fördervereins also nicht.

Baumskulpturen und Auswanderer: Zwei Ausstellungen sind zu sehen

Zum ersten Mal nutzt der Jexhof derzeit seine Tenne als Ausstellungsfläche. Unter dem Titel „Baum – Kunst – Natur“ sind hier noch bis zum 6. Juli Skulpturen aus Baumstämmen und -wurzeln zu sehen. Sie stammen vom Günzburger Künstler Bernhard Schmid. Dieser bearbeitet nicht einfach irgendwelches Holz, sondern sucht sich besondere Bäume aus und tritt mit ihnen in Dialog. Seine Werke und ihre Entstehungsgeschichte, die auf Infotafeln steht, würdigen den Baum als Lebewesen und sollen auch dem Betrachter einen emotionalen Zugang zum Baum eröffnen.



Bevor man jedoch auf die Tenne gelangt, passiert man im Außenbereich eine andere Ausstellung. Unter dem Titel „Von Nassenhausen nach Argentinien: Ein Schmied wandert aus“ wird auf großen, reich bebilderten Tafeln die Geschichte von Josef Hartl erzählt. Er war einer von sechs Männern aus Nassenhausen und Luttenwang, die sich 1925 einer Auswanderergruppe um den Ottilianermönch Paulus Sauter anschlossen. In Südamerika wollten die Benediktiner neue Konvente aufbauen. Die Mission in Argentinien scheiterte.



Hartl blieb dort, kam jedoch nie in ein ruhiges Fahrwasser. Wechselnde Arbeitsstellen, Wohnortwechsel kreuz und quer durch das Riesenland, Rückkehr in die alte Heimat und dann doch wieder nach Argentinien – sein Leben spiegelt die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse jener Zeit ebenso wider wie seine eigene, wohl schwierige Persönlichkeit. Die noch bis zum 10. September laufende Schau beruht vor allem auf Hartls Aufzeichnungen und Fotosammlungen. os

