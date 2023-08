Dem Dorfladen geht das Geld aus

Von: Ulrike Osman

Der Schöngeisinger Dorfladen hat 2022 Verlust gemacht. (Symbolfoto) © IMAGO/Michael Bihlmayer

Der Schöngeisinger Dorfladen hat 2022 Verlust gemacht: Am Ende stand ein Minus von 15 000 Euro in den Büchern. Daher musste man die Mitglieder des genossenschaftlich organisierten Ladens um einen Zuschuss bitten. Doch das Problem bleibt: Es wird zu wenig vor Ort eingekauft.

Schöngeising – Da das Eigenkapital unter die gesetzlich vorgeschriebene Marke von 50 Prozent rutschte, wurden die Mitglieder um eine Finanzspritze gebeten. Viele gaben etwas – sogar mehr als erforderlich. 19,20 Euro pro Genossenschaftsanteil hätte man gebraucht, um die Verluste auszugleichen und das Eigenkapital von 47 auf 50 Prozent aufzustocken. „Sehr viele Mitglieder haben einen höheren Zuschuss gegeben“, berichtet Aufsichtsratsmitglied Gerhard Liebmann. Während der Generalversammlung Ende Juli seien sogar neue Anteile gezeichnet worden. „Jeder möchte, dass der Laden bleibt.“

Und doch haben viele Kunden dem Geschäft wieder den Rücken gekehrt. Nachdem die örtliche Nahversorgung während der Corona-Zeit gerne genutzt wurde, blieben die Umsätze zuletzt wieder hinter der Zielmarke zurück.

Tagesumsatz von 3800 Euro wäre nötig

Pro Öffnungstag müssten 3800 Euro in der Kasse landen, um das Überleben des Ladens zu sichern. Im ersten Halbjahr 2023 lagen die Umsätze jedoch zwischen 3000 und 3150 Euro pro Tag. Noch schlimmer sei es 2022 gewesen, so Liebmann. Da habe man die traditionell schwachen Einkaufsmonate (immer zu Jahresbeginn) nicht mehr ausgleichen können.

„Wir kämpfen an vielen Fronten“, sagt Thomas Betz, der als Vize-Bürgermeister die Gemeinde im Aufsichtsrat vertritt. Der gestiegene Mindestlohn treibt die Personalkosten hoch, die Energiekosten sind stark gestiegen. Wenn Waren knapp werden, schaut der Dorfladen nicht selten in die Röhre: Handelspartner Rewe versorgt zuerst seine großen Supermärkte. Kleine Geschäfte sind die letzten in der Lieferkette.

„Außerdem bekommen wir keinen Anschluss an das elektronische Warenwirtschaftssystem, weil wir zu klein sind“, bedauert Betz. „Damit könnte man das Sortiment schneller und präziser anpassen.“ Problematisch war die unzureichende Digitalisierung vor allem während der rasanten Teuerung vergangenes Jahr. Die Preiserhöhungen des Lieferanten kamen Schlag auf Schlag. Bis man sie im Laden händisch umgesetzt hatte, waren sie schon überholt. In der Folge brach die Marge ein, also die Differenz zwischen Selbstkosten und Verkaufspreis.

Auf der anderen Seite bemüht man sich um Einsparungen und Optimierungen. Das Personal wurde reduziert: Statt sechs sind nur noch fünf Mitarbeiter im Laden – drei am Vormittag, zwei am Nachmittag. Ein Wechsel des Energieversorgers brachte bei den Stromkosten Einsparungen von 500 Euro im Monat.

250 von 800 Haushalten sind dabei

Geheizt wird ohnehin zurückhaltend, doch der Verbrauch an Warmwasser lässt sich nicht senken, da die Frischetheke regelmäßig gereinigt werden muss. Mit Sorge blicken Vorstand und Aufsichtsrat aufs nächste Jahr, wenn der Mindestlohn ein weiteres Mal angehoben wird.

Nachhaltig geholfen wäre dem Dorfladen mit mehr Unterstützung aus dem Ort. Laut Liebmann gehören 250 der 800 Schöngeisinger Haushalte der Genossenschaft an. „Die Mitgliederzahl ist zuletzt leicht gewachsen, aber da ist noch Luft nach oben.“ Und natürlich müssten die Schöngeisinger regelmäßig zum Einkaufen kommen.

Wenn jeder Haushalt pro Woche 25 Euro im Dorfladen ausgeben würde, hätte man kein Problem, rechnet Vize-Bürgermeister Thomas Betz vor. Ändere sich das Einkaufsverhalten nicht, werde man jedes Jahr vor dem gleichen Problem stehen. „Letztlich haben es die Bürger in der Hand.“

Gemeinderat will Nahversorgung am Ort erhalten – aber es muss ein Konzept her

Einen Zuschuss von knapp 20 Euro pro Genossenschaftsanteil erbittet der Dorfladen von seinen Mitgliedern. Dazu gehört auch die Gemeinde, die 167 Anteile hält. Ein Beschluss von 2016 besagt allerdings, dass dieses Engagement einmalig bleiben sollte. Im Gemeinderat kam das Thema in der letzten Sitzung vor der Sommerpause auf den Tisch. Beschlossen wurde noch nichts. Bürgermeister Thomas Totzauer (FW) betonte jedoch, dass er die Nahversorgung im Ort halten möchte. „Wir haben keine Metzgerei und keine Bankfiliale mehr, nicht mal mehr einen Geldautomaten. Ich will den Dorfladen nicht auch noch verlieren.“



Auch Vize-Bürgermeister Thomas Betz (FW) pochte auf die Verpflichtung der Gemeinde, den Dorfladen als Teil der Daseinsvorsorge zu erhalten. Sein Verschwinden würde „die Schwächeren treffen“ – Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Senioren, Jugendliche und Kinder. Dass laut Betz ein Drittel der Haushalte am Dorfladen interessiert seien, konterte Jürgen Kollmer (CSU) mit der Gegenrechnung: „Das heißt, zwei Drittel sind es nicht.“ Gerhard Gauck (SPD) erinnerte daran, dass die Kommunalaufsicht schon 2016 „starke Bedenken“ gegenüber dem finanziellen Engagement der Gemeinde geäußert hatte. Damals sei das Geld zweckgebunden für eine neue Kühlung gebraucht worden, entgegnete Totzauer. Inzwischen seien sieben Jahre vergangen und die Situation eine andere. „Ich habe kein Problem damit, das mit dem Landratsamt auszufechten.“



Andererseits will auch der Rathauschef dem Dorfladen nicht ohne weiteres Geld zuschießen. Er fordert von der Genossenschaft ein schlüssiges Konzept, wie man anstrebe, auf eine schwarze Null zu kommen. Dieses Konzept will der Dorfladen in den nächsten Monaten vorlegen, verspricht Aufsichtsratsmitglied Gerhard Liebmann.