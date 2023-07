Dreijährige müssen in Krippe bleiben – Eltern erhalten Zuschuss

Von: Ulrike Osman

Die Gebühren für einen Krippenplatz sind westlich höher als die für einen Kindergartenplatz. (Symbolfoto) © dpa

Weil Krippenkinder wegen fehlender Plätze nicht in den Schöngeisinger Kindergarten nachrücken können, müssen ihre Eltern weiter die höheren Krippengebühren zahlen. Der Gemeinderat gewährt nun einen Zuschuss.

Schöngeising – Im Kinderhaus Amperzwerge in Schöngeising staut es sich. Da im September nur zwölf Kinder in die Schule wechseln, fehlen Kindergartenplätze für aufrückende Krippenkinder. Doch wenn Eltern ihre Dreijährigen in der Krippe lassen müssen, weil es im Kindergarten keinen Platz gibt, wird es für sie deutlich teurer. Denn die Gebühren für einen Krippenplatz sind wesentlich höher als die für einen Kindergartenplatz. Die Gemeinde will helfen – sie übernimmt einen Teil der Kosten.

Betroffen sind sieben Familien. Ihre Kinder sind bereits drei Jahre alt oder vollenden das dritte Lebensjahr bis Januar 2024. Dann fällt der staatliche Krippenzuschuss von 100 Euro im Monat weg. Die Gebühren aber bleiben. Ein Krippenplatz kostet bei einer Mindestbuchungszeit von täglich vier bis fünf Stunden 240 Euro im Monat, ein Kindergartenplatz bei gleicher Betreuungszeit dagegen nur 130 Euro. Dass sie weiter höhere Gebühren zahlen sollen, sehen die betroffenen Eltern nicht ein, zumal Dreijährige einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben.

„Ab dem dritten Geburtstag fällt ebenfalls das bayerische Familiengeld von 250 Euro weg“, heißt es in einem Schreiben der Eltern ans Rathaus. Auch gebe es für Kinder, die im Januar 2024 drei Jahre alt werden, den Betreuungszuschuss für die Kindergartenzeit erst ab dem folgenden September. So entstehe „nochmals ein zusätzlicher Nachteil für Eltern ohne Krippengeldanspruch“.

Um die Mehrbelastung in diesen sowieso schon herausfordernden Zeiten zu minimieren, bitten die Familien um eine Senkung der Gebühren. Im Gemeinderat stieß das Ansinnen auf Verständnis. Die Eltern hätten ansonsten nur die Möglichkeit, ihren Krippenplatz zu kündigen und einen Kindergartenplatz zu beantragen, „den wir nicht haben“, erklärte Bürgermeister Thomas Totzauer (Freie Wähler).

Auch in den Betreuungseinrichtungen umliegender Orte sei nichts frei. Außerdem wolle er „dazu stehen, dass Schöngeisinger Kinder in Schöngeising einen Kindergartenplatz bekommen“, so der Rathauschef.

Die Verwaltung hatte zwei Alternativen durchgerechnet. Demnach kostet es die Gemeinde 4800 Euro, wenn sie für die sieben Kinder 50 Prozent der Differenz zwischen Krippen- und Kindergartengebühr übernimmt. Ein Zuschuss von 30 Prozent würde mit 2900 Euro zu Buche schlagen. Auch solle nicht außer Acht gelassen werden, dass die Kinder in der Krippe aufgrund des höheren Personalschlüssels intensiver betreut würden – also einen Vorteil hätten.

Das sehen die Eltern anders. Sie befürchten, dass ihre Dreijährigen in der Krippe unterfordert sind. Totzauer erklärte jedoch, die Einrichtungsleitung habe zugesagt, die Kinder entsprechend ihres Alters zu fördern.

Der Gemeinderat entschied sich einstimmig für den 50-Prozent-Zuschuss. Er hoffe, dass die Situation einmalig bleibe, so Totzauer. „Nächstes Jahr werden wieder mehr Kinder eingeschult.“