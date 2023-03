Schöngeising will ein Finanz-Tabu brechen

Von: Ulrike Osman

Holzhausener Straße: Zumindest die Bankette werden hier hergerichtet. © Peter Weber

Die Zahlen des Gemeindehaushalts sehen dieses Jahr besser noch aus als gedacht. Statt drei Millionen Euro muss Schöngeising nur eine Million aus seinen Rücklagen entnehmen.

Schöngeising – Und es schafft mit 147 000 Euro eine deutliche höhere Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt als in den Vorjahren. Damit allerdings endeten die guten Nachrichten, die Kämmerin Kerstin Pentenrieder dem Finanzausschuss unterbreiten konnte.

Um die geplanten Investitionen stemmen zu können, wird die Gemeinde bis 2026 ihre Rücklagen aufgebraucht haben. Außerdem müsse jedes Jahr eine Kreditaufnahme eingeplant werden, so Pentenrieder. „Dies ist aus Sicht der Verwaltung so nicht darstellbar“, warnte die Kämmerin. Vielmehr müsse die Gemeinde aus dem Vermögenshaushalt „alles rauswerfen, was nicht unbedingt hineingehört“, und die Investitionen „auf das absolut Notwendigste“ eindampfen.

Laufender Betrieb

Pentenrieder rechnet damit, dass in den kommenden drei Jahren Beträge zwischen 90 000 und 175 000 Euro aus dem Vermögens- in den Verwaltungshaushalt fließen müssen, um den laufenden Betrieb der Gemeinde sicherzustellen. Eigentlich ist das ein Tabu, denn normalerweise sollte es umgekehrt sein und der Verwaltungshaushalt einen Überschuss erwirtschaften, der mindestens die Höhe der laufenden Kreditzinsen und Tilgungsraten hat. Es könnte also sein, dass die Kommunalaufsicht den Etat nicht genehmigt.

Für das laufende Jahr ist eine Darlehensaufnahme von 560 000 Euro eingeplant. Und zwar so schnell wie möglich, um den weiter steigenden Zinsen zu entgehen.

Insgesamt hat der Vermögenshaushalt ein Volumen von 3,8 Millionen Euro. Der Löwenanteil (2,7 Millionen Euro) fließt in den Bau des Gemeinschaftshauses, das im Sommer fertig werden soll. Weitere 80 000 Euro sind für die Ausstattung des Gebäudes vorgesehen, wobei man sich um Zuschüsse aus EU-Mitteln bemühen will.

Rotstift

Bereits im Vorfeld zu den Haushaltsberatungen im Finanzausschuss hatte die Kämmerei mit Bürgermeister Thomas Totzauer (FW) den Rotstift an den Etat des laufenden Jahres angesetzt. So soll auf eine mindestens 300 000 Euro teure Komplettsanierung der Holzhausener Straße verzichtet werden. Stattdessen werden lediglich für 60 000 Euro die Bankette hergerichtet. Gabriele Kuhnke (CSU) hinterfragte die Sinnhaftigkeit dieser Entscheidung. „Sollten wir es nicht lieber einmal gescheit machen? Die Bankette werden ja wieder heruntergefahren.“ Totzauer möchte jedoch lieber eine Tonnagebeschränkung für die Straße erreichen, da die Schäden vor allem vom Schwerlastverkehr herrühren würden.

Gestrichen wurden eine neue Heizungsanlage für den Bauhof (13 000 Euro) und der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen an der Brucker Straße inklusive Gehwegverlängerung. Dadurch können 140 000 Euro eingespart werden. Als nächstes wird der Haushalt zur Entscheidung dem Gemeinderat vorgelegt.

