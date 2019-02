Toni Hörger, Chef der Schöngeisinger Landjugend, am traditionellen Osterfeuerplatz, wo jetzt das Verbotsschild steht.

Nach dem Volksbegehren Rettet die Bienen

Ein großes Feuer lodert normalerweise jedes Jahr zu Ostern an der Amper bei Schöngeising. Normalerweise – dieses Jahr aber steht ein Verbotsschild an der Stelle. Wegen Bauarbeiten – sagt der Besitzer. Als Retourkutsche für das Artenschutz-Volksbegehren glauben die Burschen. Pikant: In Schöngeising gab es besonders viele Bienen-Retter.