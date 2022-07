Gasthaus-Tester machen Theater am Jexhof

Von: Ulrike Osman

Was haben sie nun wieder zu motzen, die beiden Gasthaus-Tester? Beim Theatersommer am Jexhof führt das Rassoburg-Theater aus Grafrath das Stück „Indien“ von Josef Hader und Alfred Dorfer auf. © mm

Es wird wieder Theater gespielt am Jexhof. Ab dem heutigen Freitag, 15. Juli, führt das Rassoburg-Theater aus Grafrath im Rahmen des Theatersommers das Stück „Indien“ von Josef Hader und Alfred Dorfer auf.

Schöngeising – Die Tragikomödie „Indien“ handelt von einer Männerfreundschaft zwischen zwei ungleichen Charakteren und enthält viel Witz und berührende Momente. Die beiden Protagonisten reisen im Auftrag des Fremdenverkehrsamts durch die Lande und überprüfen die Qualität von Wirtshäusern.

Stück sollte schon 2020 aufgeführt werden

Das Publikum wird sich über viele bekannte Ortsnamen amüsieren können, nicht aber über real existierende Gaststätten. Die Wirtshäuser sind alle erfunden – denn die Tester haben so einiges auszusetzen am Essen, an durchgelegenen Betten, tröpfelnden Duschen und fehlenden Saunageländern.

„Der eine ist ein verschlossener Grantler, der andere redselig und anbiedernd“, beschreibt Regisseurin Barbara Lackermeier die beiden Hauptfiguren. „Der eine isst die ganze Zeit Schnitzel, der andere philosophiert.“

Als die Fahrten durch die Provinz ein jähes und schmerzhaftes Ende nehmen, zeigt sich, dass sich zwischen den beiden ungleichen Männern eine Beziehung entwickelt hat. Sie halten zusammen – mit Galgenhumor und einem unbeirrbaren Glauben an die Wiedergeburt nach dem Tod. Diesem Aspekt verdankt das Stück seinen Namen. „Es geht um eine Philosophie, die man in Indien verwurzeln würde“, erklärt Barbara Lackermeier.

Publikum kann im Trockenen sitzen

Ursprünglich sollte das Stück im Jahr 2020 im Dachsaal des Altenwerks Marthashofen aufgeführt werden, woraus coronabedingt nichts wurde. Für die Schöngeisinger Regisseurin erfüllt sich nun mit der Produktion am Jexhof ein lang gehegter Wunsch. Vor Jahren hat sie in der Kulisse des Bauernhofmuseums einen Märchenfilm gedreht. „Damals habe ich mich in den Jexhof verliebt und hoffe seitdem, dort auch mal Theater zu machen.“

Die Herausforderungen beim Spiel unter freiem Himmel sind andere als im Theatersaal. Weder kann mit Lichteffekten noch mit einem Wechselbühnenbild gearbeitet werden. Dafür bietet der Innenhof des Bauernhofmuseums eine atmosphärische Kulisse, die künstlich nicht herzustellen wäre.

Und die Zuschauer müssen selbst bei Regen keine Sorge haben. „In dem Fall wird die Bühne gedreht und das Publikum sitzt dann im überdachten Durchgang“, verspricht Barbara Lackermeier.

Premiere

von „Indien“ ist am heutigen Freitag, 15. Juli, um 20 Uhr. Weitere Termine: 16., 22., 23. Juli (jeweils 20 Uhr), 17. und 24. Juli (jeweils 19 Uhr), Eintritt 15 Euro (Schüler, Studenten, Mitglieder des Rassoburg-Theaters und des Fördervereins Jexhof zwölf Euro), Kartenvorverkauf unter Telefonnummer (0 81 44) 79 22 und (0 81 44) 9 97 14.

