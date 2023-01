Gemeinschaftshaus: Internetseite zum Eröffnungsspektakel

Von: Ulrike Osman

Teilen

Das Drohnenfoto zeigt das neue Gemeinschaftshaus im Januar 2023. © Gemeinde Schöngeising

„Aufgsperrt is“ das neue Gemeinschaftshaus erst in einigen Monaten. Doch eine Internetseite dieses Namens ist seit Kurzem online.

Schöngeising – Hier kann man die Vorbereitungen für die große Eröffnungsrevue mitverfolgen und bereits Karten reservieren.

Die Homepage in Orange- und Blautönen mit einem Hauch von 1970er-Jahre-Optik wurde von der Künstlerin Anna Gauck gestaltet. Von ihr stammt auch das kreative Logo. Es stellt einen Schlüssel dar, der im Lichtkegel eines Scheinwerfers liegt.

Bis zum Sommer

Dass sich der Schlüssel endlich im Schloss des Gemeinschaftshauses dreht und alle Vereine und Bürger hier Veranstaltungen abhalten können – darauf muss das Dorf noch bis zum Sommer warten. Die offizielle Einweihung ist für Oktober geplant. Mit der Heinrich-Scherrer-Musikschule, der Blasmusik und dem Theaterverein produziert der Kulturverein Schöngeising (KuSch) die Eröffnungsrevue. Geplant sind vier Aufführungen des Theaterstücks „Aufg’sperrt is“.

Es stammt aus der Feder der Münchner Autorin Martina Schnell. Sie war vor Jahren Assistentin des Regisseurs Rolf Parchwitz, der in Schöngeising lebt und Gründungsmitglied des KuSch ist. Schnell war bereits an dem Stück „Orlandos Spiel“ beteiligt, das seinerzeit eigens für die Gründung des KuSch geschrieben wurde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das Stück

Für die Recherchen zu dem neuen Stück hat die Autorin sich in die Ortschronik vertieft und alles aufgesogen, was KuSch-Vorsitzender Gerhard Gauck und seine Frau Eva sowie Willi und Claudia Hörger von der Blaskapelle ihr aus der jüngeren Dorfgeschichte erzählt haben. Das Stück ist jedoch keine Ansammlung von Schöngeisinger Anekdoten. Es behandelt die bayerische Kultur, die sich mangels geeigneter Veranstaltungsstätten im Niedergang befindet – bis eine neue Wirtschaft öffnet und dem Brauchtum wieder Raum zur Entfaltung gibt. In die Handlung sind Schöngeisinger Bezüge und Personen eingestreut, wie KuSch-Schriftführerin Eva Gauck verrät.

In der kommenden Woche treffen sich erstmals alle Schauspieler, um die Rollen zu verteilen. Klar ist bereits, dass die bayerische Kultur als Person dargestellt und von der in Schöngeising lebenden Schauspielerin Michaela Stögbauer verkörpert wird. Als Gastwirtin und Moderatorin tritt die Münchner Kabarettistin Barbara Weinzierl auf. „Ansonsten stehen nur lokale Leute auf der Bühne“, so Eva Gauck.

Auf der Homepage sollen immer wieder Fotos des fortschreitenden Innenausbaus des Gemeinschaftshauses und Probenbilder veröffentlicht werden – um die Wartezeit zu verkürzen, bis endlich wirklich „aufg’sperrt is“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.