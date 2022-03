Die Bauarbeiten beginnen: Das lang ersehnte Gemeinschaftshaus entsteht

Von: Helga Zagermann

Eine Zeitkapsel hält Bürgermeister Thomas Totz-auer, Vereins- und Kulturreferent Wilhelm Hörger füllt sie mit Bauplänen. © Weber

Jetzt geht es rund auf der Baustelle für das Gemeinschaftshaus in Schöngeising. Die Arbeiten beginnen.

Schöngeising – Demnächst wird die Bodenplatte gelegt, zuvor aber wurde eine Zeitkapsel mit Bauplänen, Dokumenten und einer Tageszeitung im Boden versenkt – zur Erinnerung für künftige Generationen. Im Sommer 2023 soll das Gebäude eingeweiht werden.

Seit mehr als 25 Jahren ist ein Haus für alle Vereine und alle Bürger immer wieder Thema in Schöngeising. Denn man braucht einen Platz für Sportangebote und größere Veranstaltungen. Doch in der Vergangenheit waren die Bemühungen schließlich immer wieder an den finanziellen Möglichkeiten der kleinen Gemeinde gescheitert.

Geschätzte Kosten von 3,8 Millionen Euro

Und auch in den vergangenen Jahren stand immer mal wieder zur Debatte, ob sich Schöngeising ein Gemeinschaftshaus leisten kann. Denn die Kosten sind immens. Derzeit geht Bürgermeister Thomas Totzauer (Freie Wähler) von einer Größenordnung von rund 3,8 Millionen Euro aus – inklusive einer ersten Erhöhung des Kostenrahmens, die der Gemeinderat schon hinnehmen hatte müssen. Auch die Kommunalaufsicht im Landratsamt hatte gemahnt, dass sich die Kommune nicht übernehmen dürfe. Doch nach sorgfältiger und mehrfacher Abwägung und weil die Finanzkraft des Ortes laut Totzauer kein Grund zur Schwarzmalerei sei, hatte eine Mehrheit im Gemeinderat beschlossen: Man will sich das Haus leisten, es soll gebaut werden. Offizieller Startschuss war dann im Herbst 2021 mit der Zustimmung des Gemeinderats zum Haushalt für das laufende Jahr.

Seit einigen Wochen wird nun auf der Baustelle an der Gusso-Reuss-Straße gearbeitet. Jetzt fand statt einer Grundsteinlegung die Versenkung einer sogenannten Zeitkapsel statt – in Anwesenheit von vielen Gemeinderatsmitgliedern, Vertretern des verantwortlichen Ingenieurbüros und der Verwaltung. In die Kapsel, ein wasserdicht zu verschließender Zylinder aus Edelstahl, packten Bürgermeister Totzauer sowie Vereins- und Kulturreferent Wilhelm Hörger Baupläne für das Haus, Dokumente mit Angaben zur Kostenschätzung und zu den Gemeinderatsbeschlüssen sowie die aktuelle Ausgabe einer Tageszeitung. Hörger steckte noch Darstellungen zum Musik- und Kultur Geschehen in Schöngeising hinein. Dann kam die Kapsel in eine Bodennische. Diese wird nun mit einer Isolierung überdeckt und darüber die Bodenplatte des Gebäudes in Beton gegossen.

Sobald der Rohbau steht, wird gefeiert

Das Erinnerungsstück befindet sich unter dem künftigen Foyer des Gemeinschaftshauses. „Es soll bei einer Bergung durch nachfolgende Generationen ins Gedächtnis rufen, welche Bedeutung das Gemeinschaftshaus für alle Bürger Schöngeisings hatte“, sagt Totzauer.

Einziehen will man im Sommer 2023

Wenn alles nach Plan verläuft, soll bis Juli der Rohbau fertig sein. Einziehen in die Veranstaltungs- und Begegnungsstätte will man ein Jahr später, im Sommer 2023. Unter einem Dach sind dann vereint: eine einfache Sporthalle, ein Veranstaltungsraum mit Bühne und ein Foyer mit Gaststube und Terrasse. Im Außenbereich werden laut Bürgermeister Thomas Totzauer ein neuer Spielplatz und für die Jugend ein Freizeitplatz errichtet.

Auch die Bürger sollen demnächst einen Eindruck von der Baustelle bekommen: Sobald der Rohbau fertig ist, sind sie im Rahmen eines kleinen Fests eingeladen, sich umzuschauen.

