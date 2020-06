Schwerer Sturz im Wald: Mountainbiker bricht sich das Schlüsselbein

Schwer gestürzt ist am Sonntagnachmittag ein Mountainbiker in einem Waldstück zwischen Schöngeising und Holzhausen.

Schöngeising - Erneut hat sich ein Mountainbiker bei einem Sturz schwer verletzt. Ein 24-jähriger Eichenauer war laut Polizeibericht am Sonntag gegen 16 Uhr mit seinem Rad in einem Waldstück zwischen Schöngeising und Holzhausen unterwegs. Auf einem der vielen kleinen und kurvigen Waldpfaden, die von Mountainbikern gerne für Geschicklichkeitsübungen genutzt werden, verlor der Eichenauer in einem Gefälle die Kontrolle über sein Rad. Bei dem Sturz brach sich der 24-Jährige sein Schlüsselbein. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es ist nicht der erste schwere Mountainbike-Unfall in diesem Jahr. Im April war ein 69-jähriger Lehrer auf einem Parcour nahe Fürstenfeldbruck tödlich verunglückt. Nur wenige Tage darauf verletzte sich ein 60-jähriger Mountainbiker ebenfalls schwer.