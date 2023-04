Schöngeising muss sparen: Für Bürger wird vieles teurer

Von: Ulrike Osman

Einnahmen erhöhen und Ausgaben streichen, schieben, kürzen: Dieses Motto gilt heuer und in den nächsten Jahren für den Schöngeisinger Haushalt. Für die Bürger wird vieles teurer.

Schöngeising – Die Gemeinde muss aus ihren laufenden Einnahmen einen Überschuss erwirtschaften, um Zinsen und Tilgung ihrer geplanten Kreditaufnahme stemmen zu können. In Großbuchstaben hatte Kämmerin Kerstin Pentenrieder diese Verpflichtung in ihren Sachvortrag geschrieben. Es gehe darum, den Verwaltungshaushalt zu verbessern und den Vermögenshaushalt möglichst auch: „Sonst können wir schon 2024 den Kredit nicht mehr bedienen.“

Mehr Steuern

Höhere Gewerbe-, Grund- und Hundesteuern zahlen die Schöngeisinger Bürger und Betriebe bereits seit Anfang des Jahres. Die Elternbeiträge für das Kinderhaus Amperzwerge sind ebenfalls gestiegen und könnten in den kommenden Monaten noch einmal angehoben werden. Denn abhängig vom Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst könnten auf die Gemeinde im Bereich Personal Mehrkosten von 80 000 Euro zukommen, warnte Pentenrieder. In diesem Fall „müssen wir die Kosten ein Stückweit auf die Eltern umlegen, um das Defizit im Rahmen zu halten“, so Bürgermeister Thomas Totzauer (FW).

Die Miete für das gemeindeeigene Wohnhaus an der Kirchstraße dürfte ab Juli steigen. Pachten für gemeindliche Grundstücke sollen ebenfalls „zeitnah überprüft“ werden, wie es im Konsolidierungskonzept heißt. Darin ist auch von einer möglichen Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren die Rede – und davon, die Nutzer gemeindlicher Räume künftig an den Bewirtschaftungskosten zu beteiligen.

Um die Finanzen aufzubessern, soll auf Vorschlag Totzauers 2025 ein ehemaliger Spielplatz am Äspenlaich als Baugrund für ein altersgerechtes Wohnprojekt verkauft werden. Der Gemeinde könne dies Einnahmen von 800 000 Euro bringen.

Nur Planung

Aus dem Haushalt gestrichen wurden die – bereits in den Vorberatungen eingedampften – Sanierungsmaßnahmen an der Holzhausener Straße. Für die Errichtung eines Skater- und Spielplatzes am neuen Gemeinschaftshaus wurden vorerst nur Planungs-, aber noch keine Baukosten eingestellt. 9000 Euro spart die Gemeinde durch die Beendigung des E-Carsharing (wir berichteten). Die Zuschüsse an Vereine sollen neu geregelt und möglicherweise pauschal gekürzt werden.

Sommerfest?

Abgelehnt wurde der Vorschlag der CSU, ein von der Gemeinde veranstaltetes Sommerfest für Ehrenamtliche zu streichen. Dies sei ein Dank an alle, die sich für die Gemeinschaft engagieren, sagte Totzauer. „Canceln möchte ich die Feier nicht.“ Er werde aber darauf achten, die eingeplanten 4800 Euro nicht auszuschöpfen.

Gabriele Kuhnke (CSU) wiederholte ihre Kritik am Bau des vier Millionen Euro teuren Gemeinschaftshauses, das die Gemeindefinanzen nun so belaste. „Ich habe es kommen sehen. Wir sehen jetzt genau, dass es nicht funktioniert.“ Totzauer erwiderte, die Preissteigerungen seien nicht abzusehen gewesen, als das Projekt beschlossen wurde. Der Haushalt wurde schließlich einstimmig verabschiedet.

