Schöngeising muss sparen, wo es geht

Von: Ulrike Osman

Schöngeising muss sparen. © IMAGO/Michael Bihlmayer

Die Gemeinde Schöngeising muss ihren Haushalt konsolidieren. So lautet der Auftrag vom Landratsamt, das mit Argusaugen den Bau des Gemeinschaftshauses samt der daraus im kommenden Jahr entstehenden Neuverschuldung verfolgt. Es stehen wohl Steuer- und Gebührenerhöhungen an.

Schöngeising – Die Gemeinde leistet sich ein Gemeinschaftshaus für rund vier Millionen Euro. Daher schaut das Landratsamt als Aufsichtsbehörde genau auf Schöngeisings Finanzen und mahnt zur Haushaltskonsolidierung. Und daher beschäftigte sich der Gemeinderats-Finanzausschuss bereits jetzt mit dem Etat 2023 – „so früh wie noch nie“, so Bürgermeister Thomas Totzauer (FW). Diskutiert wurde, wie man Einnahmen erhöhen und Ausgaben senken kann.

Einführung von Budgets?

Die wenigen Eckdaten, die für das kommende Finanzjahr bereits vorliegen, lassen erkennen, wohin die Reise geht. Da Schöngeisings Steuerkraft laut Kämmerin Kerstin Pentenrieder gestiegen ist, wird die Gemeinde weniger Schlüsselzuweisungen bekommen und mehr Kreisumlage zahlen müssen. Hinzu kommt, dass der Landkreis den Umlagesatz vermutlich anheben werde. Bei den Stromkosten geht man von einer Verfünffachung aus. Lediglich bei der Gasversorgung hat Schöngeising Glück: Der aktuelle Liefervertrag läuft noch bis Ende 2024 und schützt die Gemeinde vor heftigen Preissprüngen.

Um mehr Einnahmen zu erzielen, steht eine Erhöhung der Realsteuern im Raum. Die Sätze der Grundsteuer A und B liegen mit je 300 Prozentpunkten derzeit noch unter dem Landkreisdurchschnitt (312 Prozent), ebenso die Gewerbesteuer. Betriebe in Schöngeising zahlen 350 Prozent, in den anderen Landkreis-Gemeinden sind es laut Pentenrieder durchschnittlich 358 Prozent.

Auch eine Erhöhung der Hundesteuer ließe sich rechtfertigen, wie Hartmut Knobloch (Freie Wähler/FW) anmerkte. Denn bei der Bestückung der Hundetoiletten mit Tüten und der Leerung sind Preise und Aufwand ebenfalls gestiegen.

Teurer wird es unter Umständen auch für die Bewohner des gemeindeeigenen Mietshauses. Die Mieten wurden zuletzt 2019 erhöht, so Pentenrieder – und seien immer noch sehr günstig. Eine Anhebung der Gebühren für das Kinderhaus hat der Gemeinderat bereits beschlossen. Neu kalkuliert werden sollen auch die Feuerwehr-, die Friedhofs- und – Ende 2023 – die Wassergebühren. Vizebürgermeister Thomas Betz (FW) mahnte, bei Erhöhungen moderat zu bleiben, da Bürger und Firmen durch die momentane Situation ebenfalls stark belastet seien.

Auf der Kostenseite will die Gemeinde sparen, wo es geht. Mitgliedschaften sollen gekündigt, das gemeindliche E-Carsharing unter Umständen abgeschafft werden. Der Bauhof – ab November mit einem zweiten Vollzeitmitarbeiter wieder besser besetzt – soll Aufgaben übernehmen, die sonst an Dritte vergeben wurden. Beschaffungswünsche gemeindlicher Einrichtungen wie Kinderhaus und Bücherei kommen künftig auf den Prüfstand, statt lediglich abgenickt zu werden.

Totzauer denkt über die Einführung von Budgets für die Einrichtungen nach, die nicht überschritten werden dürften. Auch möchte er freiwillige Leistungen der Gemeinde nicht mehr nach Gießkannenprinzip verteilen, sondern sie via Punkteschema gerechter verteilen.

Jugendförderung bleibt wichtig

Gefördert werden soll vor allem, was der Gemeinde besonders wichtig ist, etwa die Jugendarbeit. Auch hier soll jedoch mit Augenmaß gespart werden. „Für manche Vereine würde ein Entzug der Förderung den Todesstoß bedeuten“, so Totzauer. „Das ist das Letzte, was ich will.“

Im Bereich der Investitionen soll eine Priorisierung vorgenommen und Verschiebbares verschoben werden. Nicht zur Disposition steht die Sanierung der Sanitäranlagen im Kinderhaus. Sie wird 2023 durchgeführt.

