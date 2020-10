Protest gegen geplanten Rinderstall – Bürger fürchten Gestank

Ein landwirtschaftliches Bauvorhaben am Ortsrand von Schöngeising ruft besorgte Anwohner auf den Plan. Einige befürchten, dass der geplante Rindermaststall Gestank und Lärm mit sich bringen könnte.

Schöngeising – Landwirt Anton Schmölzl möchte auf einem 3,5 Hektar großen Grundstück an der Straße Zur Sunderburg einen tierwohlgerechten Stall für maximal 190 Rinder bauen, dazu eine Mistlege, ein Fahrsilo und später eventuell ein Betriebsleiterwohnhaus.

Das Grundstück gehört Schmölzl. Es steht bereits eine Bergehalle darauf. Im Ort selbst hat der 57-Jährige keine Möglichkeit, seinen Betrieb zu erweitern. Sein Hof liegt mitten im Dorf an der Amperstraße und ist von Bebauung umgeben. Im dortigen Stall stehen die Rinder auf Spaltenboden. Am neuen Standort sollen sie einen modernen Offenstall bekommen und auf Stroh gehalten werden.

Der Neubau ist für die Familie Schmölzl auch deshalb wichtig, weil der Sohn eine landwirtschaftliche Ausbildung begonnen hat. Er will den Betrieb später übernehmen und soll eine gesicherte Zukunft haben.

Projekt ist privilegiert

Im Gemeinderat war das Projekt im Juli noch auf einhellige Zustimmung gestoßen – wobei es darauf nicht ankommt. Das landwirtschaftliche Vorhaben ist privilegiert, die Gemeinde hatte lediglich ihr Einvernehmen zu erteilen.

Mehrere Ratsmitglieder äußerten sich erfreut über den Tierwohlaspekt und unterstützten das Vorhaben gerne, zumal Schmölzl nach eigener Aussage der letzte landwirtschaftliche Betrieb mit Tierhaltung in Schöngeising ist. Auch die unmittelbaren Nachbarn hatten via Unterschrift auf den Bauplänen bereits ihr Einverständnis bekundet.

Jetzt aber regt sich Besorgnis bei anderen Bürgern im Schöngeisinger Süden. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Stall keinen Geruch erzeugt“, sagt Paul Gerlach. Er befürchtet Auswirkungen für die Anwohner, aber auch auf den Sportplatz und den Außenbereich eines Cafés.

Meistens Westwind

„Wir haben 320 Tage im Jahr Westwind“, sagt der CSU-Bürgermeisterkandidat von 2014. Das landwirtschaftliche Grundstück liegt im Südwesten der Ortschaft. „Wir sitzen genau in der Flucht.“ Schmölzl sagt, der Stall sei „im äußersten Eck“ des Grundstücks geplant, 160 Meter entfernt von der nächsten Bebauung. Außerdem werde er eine Firstlüftung bekommen.

Den Bürgern macht aber auch die vorgesehene offene Mistlege Sorgen sowie möglicher Lärm durch an- und abfahrende Lkw. Die Mistlege erhält eine Überdachung, damit nichts versickert, so Schmölzl. Positioniert werde sie so, „dass man sie auf keinen Fall sieht“. An Geruchsemissionen, die man bis zum Ort wahrnimmt, glaubt der Landwirt nicht. Riechen würde man höchstens etwas, „wenn man daneben steht“. In Bezug auf Verkehr kann der 57-jährige die Kritiker beruhigen. Ein Tiertransporter komme nur alle drei Monate.

Gerlach und seine Mitstreiter haben sich an einen Anwalt gewandt und denken über eine Unterschriftensammlung nach. Schmölzl – selbst CSU-Gemeinderatsmitglied – ist enttäuscht, dass sein Parteifreund nicht zuerst das Gespräch mit ihm gesucht hat. Er kenne in Aich, Steinbach und Pestenacker (Kreis Landsberg) baugleiche Ställe, die er Kritikern gern zeigen würde, um die Bedenken zu zerstreuen. os