Rüffel wegen teuren Gemeinschaftshauses - Bau geht aber weiter

Von: Ulrike Osman

Das Haus wird wohl teuer. © Udo Herrmann / U. J. Alexander / IMAGO

Es war zu erwarten: Das Landratsamt mahnt Schöngeising wegen der hohen Ausgaben für das Gemeinschaftshaus. Doch der Bau läuft bereits, alles geht weiter wie geplant.

Schöngeising – Die Sorge, dass die Gemeinde sich mit dem Bau des Gemeinschaftshauses finanziell übernimmt, begleitet das Projekt seit Anfang an. Den aktuellen Haushalt sieht die Rechtsaufsicht des Landratsamts nun gar als nicht genehmigungsfähig an, hat ihm aber eine Ausnahmegenehmigung erteilt, weil der Bau bereits läuft.

Über das Schreiben der Rechtsaufsicht sei er zunächst erstaunt gewesen, so Totzauer. Andererseits habe man gewusst, „dass das Landratsamt kritisch auf den Haushalt schaut“.

Grundsätzlich bleibt der Bürgermeister optimistisch. Dass die Gemeinde zu wenig eigene Einnahmen hat, werde sich dank des Gewerbegebietes bald ändern. „Firmen haben sich niedergelassen. Wir kommen jetzt in die Phase, wo Gewerbesteuer zu bezahlen ist.“ Außerdem verfüge die Gemeinde über Rücklagen in Höhe von 3,4 Millionen Euro.

Das Landratsamt verweist darauf, dass es sich beim Bau des Gemeinschaftshauses um eine freiwillige Aufgabe handelt, die vorrangig durch das Ansparen von Eigenmitteln zu finanzieren sei. Außerdem verfüge die Gemeinde ja schon über ein Bürgerhaus. Dieses ist allerdings in die Jahre gekommen und entspricht nicht dem, was in Gestalt des Neubaus realisiert werden soll. „Das Gemeinschaftshaus ist wichtig und notwendig, obwohl es eine freiwillige Maßnahme ist“, so Vizebürgermeister Thomas Betz (FW).

