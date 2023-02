Satzung gegen Zweckentfremdung von Wohnraum abgelehnt

Von: Ulrike Osman

Dass in der Gemeinde Mietwohnungen fehlen, wird immer wieder beklagt – nicht zuletzt, weil es dazu führt, dass junge Leute aus Schöngeising wegziehen. Andererseits stehen im Ort Häuser leer.

Schöngeising – Mit einer Satzung gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum könnte man nach Ansicht von Gerhard Gauck (SPD) dagegen vorgehen. Doch ein entsprechender Antrag scheiterte in der jüngsten Sitzung im Gemeinderat.

Für Gauck gehören Gebäude, die ohne ersichtlichen Grund leer stehen, zu den „ärgerlichsten Dingen, die in einem Dorf zu Zeiten von Wohnungsmangel passieren“. Er zitierte das Grundgesetz („Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“) und verwies auf das Landesgesetz gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum.

Dieses bietet den rechtlichen Rahmen für eine kommunale Satzung. Die Gemeinde könnte dann auf die Eigentümer von unbewohnten Häusern zugehen und eine Erklärung verlangen, warum das Gebäude nicht genutzt wird. Kämen keine einleuchtenden Antworten, könnte ein Bußgeld verhängt werden. Dagegen stünde dem Eigentümer der Klageweg offen.

Nur Porzellan derzeppert

Bis auf Vize-Bürgermeister Thomas Betz (Freie Wähler/FW) stellte sich der gesamte Gemeinderat gegen Gaucks Vorstoß. Bürgermeister Thomas Totzauer (FW) gab zu bedenken, dass man sich über eine solche Satzung massiv mit den eigenen Bürger anlege und das gewünschte Ziel vermutlich dennoch nicht erreiche. Einerseits bestehe das Risiko, dass die Gemeinde im Fall einer Klage unterliege. Andererseits hätten Hausbesitzer die Möglichkeit, sich freizukaufen – sprich, das Bußgeld zu zahlen und das Gebäude weiterhin nicht zu nutzen. „Man zerdeppert nur Porzellan“, so Totzauers Fazit.

Anton Schmölzl und Gabriele Kuhnke (CSU) sahen die Freiheit, mit Eigentum nach Belieben zu verfahren, im Vordergrund. Für Leerstand könne es verschiedene Gründe geben – schlechte Erfahrungen mit Mietern zum Beispiel oder eine geplante Renovierung. Letzteres sei eine „Standardantwort“, wenn man die Eigentümer leerstehender Häuser anspreche, merkte Monika Stöhr (FW) an. Barbara Lackermeier (Grüne) forderte als Diskussionsgrundlage ein Leerstandskataster, um zu sehen, über wie viel möglichen Wohnraum man eigentlich spreche.

Keine Grundstücke

Dass die Gemeinde selbst innerhalb der nächsten fünf Jahre Wohnungen baut – dieses Ziel will Totzauer in den Mittelpunkt einer anstehenden Klausur zur Ortsentwicklung stellen. Dass nehme man sich seit Jahren vor, konterte Betz. Es scheitere schon daran, dass die Gemeinde keine Grundstücke besitzt und auch keine bekomme. „Es hat sich nichts getan und es wird sich auch nichts tun“, so der Vize-Bürgermeister. Der fehlende Wohnraum führe dazu, dass in Schöngeising die Gruppe der 18- bis 40-Jährigen abwandere. Diese fehle im öffentlichen Leben der Gemeinde, etwa in der Feuerwehr und den Vereinen. „Wir verlieren eine Generation. Das ist anscheinend immer noch nicht angekommen“, warf er dem Gremium vor.

Die kommunale Satzung kommt also nicht – und das von Lackermeier gewünschte Leerstandsverzeichnis wohl auch nicht. Es sei „schwierig“ zu erstellen, weil manche scheinbar leerstehenden Häuser als Zweitwohnsitz gemeldet seien, so Totzauer.

