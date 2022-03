Starkstrom-Festival soll wieder steigen - doch es gibt noch Fragezeichen

Von: Fabian Dilger

Gutes Wetter, gute Laune: Das Starkstrom-Festival ist seit Jahren ein Dauerbrenner im Landkreis, auch 2017 (Foto) waren alle Karten ausverkauft. © Weber

Nach zwei Jahren Pause soll das Starkstrom-Festival in Schöngeising Ende Mai wieder stattfinden. In welcher Form genau, das ist noch unklar.

Schöngeising – Denn Veranstalter Tom Braumiller muss solange auf eine endgültige Genehmigung warten, bis die Corona-Auflagen für diesen Zeitpunkt feststehen.

Samstag, 28. Mai, das ist der Termin, der im Kalender steht. Dass das Starkstrom-Festival stattfindet: Wahrscheinlich. Wie genau es stattfindet: Unklar.

Starkstromfestival: Komisches Bauchgefühl

„Wir haben den Termin gesetzt, wir arbeiten dran, aber immer noch mit einem komischen Bauchgefühl“, sagt Veranstalter Tom Braumiller. Der 52-Jährige, der auf dem Gelände seines Unter’n Wirts das Festival für Elektro-Musik alljährlich auf die Beine stellte, war in den vergangenen zwei Jahren durch die Corona-Pandemie ausgebremst worden. Und heuer fühlt er sich von der Genehmigungsbehörde, der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grafrath, ausgebremst: Denn für seine Veranstaltung gibt es bisher zwar eine Genehmigung, aber dieses Papier trägt noch einen „vorläufig“-Stempel.

Braumiller hat also keine Bestätigung dafür, dass alles so stattfinden kann wie geplant. Und das ärgert ihn. Denn damit bleibt ein Rest an Unsicherheit, auch finanziell. Das erschwert seine Planung.

„Wir wollen es halt ordentlich machen und ich brauche eine gewisse Vorlaufzeit“, sagt Braumiller. Der Vorverkauf der Tickets soll zum Beispiel erst starten, wenn die endgültige Genehmigung da ist. Aber wann das der Fall sein wird, weiß er nicht.

„Ich kriege die Rechnungen trotzdem, auch wenn nichts stattfindet“, sagt Braumiller. Das erinnere ihn an die Situation vergangenes Jahr. 2021 plante Braumiller ein Starkstrom-Festival in reduzierter Form. Das Landratsamt ließ dies aber nicht zu. „Da habe ich viel in die Planung gesteckt und dann wurde es gecancelt.“

Starkstromfestival: Knackpunkt ist die Corona-Lage

Schöngeisings Bürgermeister Thomas Totzauer (Freie Wähler) kann das Unbehagen von Braumiller zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Aber es sei eben schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt eine Veranstaltung ohne Wenn und Aber zu genehmigen. Der Knackpunkt hier, wie fast überall, ist die Corona-Lage. Wie die Ende Mai sein wird, welche Regeln eingehalten werden müssen, das könne niemand voraussehen. Dieses Problem habe aber jede Veranstaltung, sagt Bürgermeister Totzauer. Deswegen stehe in dem vorläufigen Genehmigungsbescheid Folgendes: Bei der Veranstaltung gelten die Infektionsschutzmaßnahmen nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Regeln. Das sei aber die einzige Einschränkung bei der Genehmigung, so der Rathauschef.

„Die tatsächliche Genehmigung werden wir dann erteilen, wenn man weiß, welche Hygieneauflagen eingehalten werden müssen“, sagt Totz-auer. Das sei leider eben erst kurz vorher der Fall.

Starkstromfestival: 1500 Musikfans sollen feiern dürfen

Der Bürgermeister denkt aber, dass das Festival wie geplant über die Bühne gehen kann und wird. Die derzeitige innenpolitische Lage – sprich die vorgesehenen Lockerungen durch die Bundesregierung – und der Open-Air-Charakter würden dafür sprechen. Braumiller müsse sich keine Sorge machen, dass er das Starkstrom absagen müsse. Im allerschlimmsten Fall müsse man eventuell die Zuschauerzahl leicht reduzieren. Die soll wie sonst auch bei 1500 Personen liegen.

Einige Tickets sind schon weg – ohne Vorverkauf. Das liegt daran, dass die Karten, die im Vorverkauf 2020 und 2021 abgesetzt worden waren, immer noch gültig sind. Und kein Käufer wollte sie bei Tom Braumiller zurückgeben: „Alle Gäste haben die Karten behalten.“

Das Line-Up für das Starkstrom steht ebenfalls. Unter anderem legt an der Amper das DJ-Duo „The Glitz“ auf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.