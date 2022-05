Elektro-Fans unter Starkstrom - Vorwürfe gegen Polizei

Von: Fabian Dilger

Teilen

Auf der Wiese des Unter’n Wirts in Schöngeising erklangen wieder Elektrobeats. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand dort wieder das Starkstrom-Festival statt. © Weber

Nicht nur ein bisschen, sondern richtig Partylaune: Nach zwei Jahren Corona-Pause fand in Schöngeising wieder das Starkstrom-Festival statt. Offiziell 999 Leute feierten und tanzten auf der Wiese des Unter’n Wirts zu Elektro-Musik.

Schöngeising – Die wichtigste Info hatte Veranstalter Tom Braumiller am Ende des Abends: „Ich habe gesagt, wir sehen uns 2023 wieder“, so Braumiller. Und wenn er so etwas ankündige, dann ziehe er das durch. Im nächsten Jahr hofft er dann aber auf weniger Gesprächsbedarf mit den Behörden. „Ich hoffe, dass wir einfach wieder normal arbeiten können.“

Die Pandemie

Für ihn sei es ein „Unding“, nach der Zwangspause während der Corona-Pandemie jetzt Veranstaltungen wie seine mit noch mehr Auflagen zu belegen. Denn in der Vergangenheit sei es ja beim Starkstrom auch nie zu Problemen gekommen. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte die Verwaltungsgemeinschaft Grafrath zum Beispiel erst einmal nur eine vorläufige Genehmigung erteilt.

Für sein Line-Up hatte Braumiller zum Beispiel alte Bekannte wie Martin Schwarz gebucht, der Haupt-Act war das DJ-Duo The Glitz. Auch die Künstler seien nach der langen Pause regelrecht „ausgehungert“ gewesen und hätten deswegen Vollgas gegeben. „Da wollte keiner nur so ein bisschen, da wollte jeder richtig“, sagt Braumiller.

Shuttle-Service

Als Braumiller dann um 22 Uhr die Veranstaltung beenden musste, konnten die Gäste dank eigens eingerichtetem Shuttle-Service weiter auf die nächste Party in die Alte Druckerei Fürstenfeldbruck. Auch das ausgeweitete MVV-Angebot nutzten die Starkstrom-Besucher rege, so dass eine halbe Stunde nach Partyende fast alle 1000 Leute schon abgereist waren. „Von Gästeseite her haben wir viel positive Resonanz bekommen“, sagt Braumiller.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Was Braumiller verwundert hat, war der Personaleinsatz der Polizei. „Ich will keine Sonderbehandlung“, betont er. Doch wenn er die Polizeikontrollen mit anderen Veranstaltungen vergleiche, dann gebe es da starke Unterschiede. Auf so manchem Volks- oder Hallenfest komme die Polizei in deutlich geringerer Mannstärke oder gar nicht vorbei. „Bloß weil wir Menschen sind, die Elektro hören, sind wir kriminell?“, frage er sich da.

Mehrere Drogendelikte

Die polizeiliche Präsenz auf Veranstaltungen wie dem Starkstrom orientiert sich laut Polizei-Sprecherin Nina Vallentin an der erwarteten Besucherzahl. Wenn diese im Vorfeld nur geschätzt werden könne, werde die Veranstaltung vom Ansatz der Kräfte verstärkt betreut. Das sei auch der Fall, wenn der Veranstalter einen Sicherheitsdienst engagiert habe, sagte sie auf Nachfrage.

Im Rahmen des Einsatzes hat die Polizei mehrere Drogen-Delikte festgestellt. Zudem wurde ein Ordner unterstützt, einen betrunkenen Besucher des Festival-Geländes zu verweisen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.